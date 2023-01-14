https://ria.ru/20230114/churikova-1844851453.html

Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой

Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023

Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой

Скончавшаяся в субботу советская и российская актриса Инна Чурикова была ярчайшей звездой на отечественном театральном и кинематографическом небосклоне, заявила РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:42

2023-01-14T15:42

2023-01-14T15:42

культура

инна чурикова

умерла инна чурикова

госдума рф

елена драпеко

ссср

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Скончавшаяся в субботу советская и российская актриса Инна Чурикова была ярчайшей звездой на отечественном театральном и кинематографическом небосклоне, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. "Чурикова была ярчайшей звездой на нашем небосклоне - и театральном и кинематографическом. Недавно только ее вспоминала, ее замечательный фильм "В огне брода нет", - сказала Драпеко, которая за свою артистическую карьеру снялась более чем в 60 фильмах. По ее словам, Чурикова прожила замечательную жизнь, яркую, полную побед. "Ее счастливая встреча с мужем дала ей такую возможность, чтобы увидели ее необыкновенный талант", - добавила парламентарий. Как отметила Драпеко, кончина Чуриковой - это это очень большая утрата для отечественной культуры.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844843469.html

ссср

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

инна чурикова, умерла инна чурикова, госдума рф, елена драпеко, ссср, культура