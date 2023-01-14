https://ria.ru/20230114/churikova-1844851453.html
Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой
Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой
Скончавшаяся в субботу советская и российская актриса Инна Чурикова была ярчайшей звездой на отечественном театральном и кинематографическом небосклоне, заявила РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:42
2023-01-14T15:42
2023-01-14T15:42
культура
инна чурикова
умерла инна чурикова
госдума рф
елена драпеко
ссср
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844840858_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_69087475d368df09c73a8791a2d4dc2e.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Скончавшаяся в субботу советская и российская актриса Инна Чурикова была ярчайшей звездой на отечественном театральном и кинематографическом небосклоне, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. "Чурикова была ярчайшей звездой на нашем небосклоне - и театральном и кинематографическом. Недавно только ее вспоминала, ее замечательный фильм "В огне брода нет", - сказала Драпеко, которая за свою артистическую карьеру снялась более чем в 60 фильмах. По ее словам, Чурикова прожила замечательную жизнь, яркую, полную побед. "Ее счастливая встреча с мужем дала ей такую возможность, чтобы увидели ее необыкновенный талант", - добавила парламентарий. Как отметила Драпеко, кончина Чуриковой - это это очень большая утрата для отечественной культуры.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844843469.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844840858_476:0:3207:2048_1920x0_80_0_0_773cd94efd975958b7547fc263bbce1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна чурикова, умерла инна чурикова, госдума рф, елена драпеко, ссср, культура
Культура, Инна Чурикова, Умерла Инна Чурикова, Госдума РФ, Елена Драпеко, СССР, Культура
Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой
Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала Инну Чурикову ярчайшей звездой театра и кино
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Скончавшаяся в субботу советская и российская актриса Инна Чурикова была ярчайшей звездой на отечественном театральном и кинематографическом небосклоне, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко.
Народная артистка СССР
Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января.
"Чурикова была ярчайшей звездой на нашем небосклоне - и театральном и кинематографическом. Недавно только ее вспоминала, ее замечательный фильм "В огне брода нет", - сказала Драпеко, которая за свою артистическую карьеру снялась более чем в 60 фильмах.
По ее словам, Чурикова прожила замечательную жизнь, яркую, полную побед. "Ее счастливая встреча с мужем дала ей такую возможность, чтобы увидели ее необыкновенный талант", - добавила парламентарий.
Как отметила Драпеко, кончина Чуриковой - это это очень большая утрата для отечественной культуры.