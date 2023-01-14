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Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230114/churikova-1844851453.html
Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой
Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой
Скончавшаяся в субботу советская и российская актриса Инна Чурикова была ярчайшей звездой на отечественном театральном и кинематографическом небосклоне, заявила РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:42
2023-01-14T15:42
культура
инна чурикова
умерла инна чурикова
госдума рф
елена драпеко
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культура
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Скончавшаяся в субботу советская и российская актриса Инна Чурикова была ярчайшей звездой на отечественном театральном и кинематографическом небосклоне, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. "Чурикова была ярчайшей звездой на нашем небосклоне - и театральном и кинематографическом. Недавно только ее вспоминала, ее замечательный фильм "В огне брода нет", - сказала Драпеко, которая за свою артистическую карьеру снялась более чем в 60 фильмах. По ее словам, Чурикова прожила замечательную жизнь, яркую, полную побед. "Ее счастливая встреча с мужем дала ей такую возможность, чтобы увидели ее необыкновенный талант", - добавила парламентарий. Как отметила Драпеко, кончина Чуриковой - это это очень большая утрата для отечественной культуры.
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инна чурикова, умерла инна чурикова, госдума рф, елена драпеко, ссср, культура
Культура, Инна Чурикова, Умерла Инна Чурикова, Госдума РФ, Елена Драпеко, СССР, Культура
15:42 14.01.2023
 
Елена Драпеко выразила соболезнования из-за смерти Инны Чуриковой

Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала Инну Чурикову ярчайшей звездой театра и кино

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Актриса Инна Чурикова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Скончавшаяся в субботу советская и российская актриса Инна Чурикова была ярчайшей звездой на отечественном театральном и кинематографическом небосклоне, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января.
"Чурикова была ярчайшей звездой на нашем небосклоне - и театральном и кинематографическом. Недавно только ее вспоминала, ее замечательный фильм "В огне брода нет", - сказала Драпеко, которая за свою артистическую карьеру снялась более чем в 60 фильмах.
По ее словам, Чурикова прожила замечательную жизнь, яркую, полную побед. "Ее счастливая встреча с мужем дала ей такую возможность, чтобы увидели ее необыкновенный талант", - добавила парламентарий.
Как отметила Драпеко, кончина Чуриковой - это это очень большая утрата для отечественной культуры.
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 15:13Культура
Прощание с Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник
 
КультураИнна ЧуриковаУмерла Инна ЧуриковаГосдума РФЕлена ДрапекоСССРКультура
 
 
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