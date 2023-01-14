https://ria.ru/20230114/challenger-1844823892.html

СМИ узнали, что Сунак решил передать Украине эскадрон танков Challenger 2

СМИ узнали, что Сунак решил передать Украине эскадрон танков Challenger 2 - РИА Новости, 14.01.2023

СМИ узнали, что Сунак решил передать Украине эскадрон танков Challenger 2

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение передать Украине эскадрон танков Challenger 2, сообщила британская газета Sun со ссылкой на источник в... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T12:55

2023-01-14T12:55

2023-01-14T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

риши сунак

владимир зеленский

великобритания

украина

нато

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение передать Украине эскадрон танков Challenger 2, сообщила британская газета Sun со ссылкой на источник в британском правительстве. Как сообщил изданию источник на Даунинг-стрит, Сунак проинформирует Владимира Зеленского о соответствующем плане, заявив, что "хочет, чтобы действия (Великобритании - ред.) говорили громче слов". По сведениям газеты, группа из четырех танков Challenger 2 будет доставлена в Восточную Европу "сразу же" , ​​а вскоре после этого будут переданы еще восемь танков. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. По данным газеты Guardian, официальное объявление по данному вопросу ожидается в понедельник. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230114/ukraina-1844799096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, риши сунак, владимир зеленский, великобритания, украина, нато