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СМИ узнали, что Сунак решил передать Украине эскадрон танков Challenger 2 - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/challenger-1844823892.html
СМИ узнали, что Сунак решил передать Украине эскадрон танков Challenger 2
СМИ узнали, что Сунак решил передать Украине эскадрон танков Challenger 2 - РИА Новости, 14.01.2023
СМИ узнали, что Сунак решил передать Украине эскадрон танков Challenger 2
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение передать Украине эскадрон танков Challenger 2, сообщила британская газета Sun со ссылкой на источник в... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T12:55
2023-01-14T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
риши сунак
владимир зеленский
великобритания
украина
нато
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение передать Украине эскадрон танков Challenger 2, сообщила британская газета Sun со ссылкой на источник в британском правительстве. Как сообщил изданию источник на Даунинг-стрит, Сунак проинформирует Владимира Зеленского о соответствующем плане, заявив, что "хочет, чтобы действия (Великобритании - ред.) говорили громче слов". По сведениям газеты, группа из четырех танков Challenger 2 будет доставлена в Восточную Европу "сразу же" , ​​а вскоре после этого будут переданы еще восемь танков. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. По данным газеты Guardian, официальное объявление по данному вопросу ожидается в понедельник. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, риши сунак, владимир зеленский, великобритания, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина, НАТО
12:55 14.01.2023
 
СМИ узнали, что Сунак решил передать Украине эскадрон танков Challenger 2

Sun: британский премьер Сунак принял решение передать Киеву 12 танков Challenger 2

© Фото : Maj. Charles CalioОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Maj. Charles Calio
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение передать Украине эскадрон танков Challenger 2, сообщила британская газета Sun со ссылкой на источник в британском правительстве.
Как сообщил изданию источник на Даунинг-стрит, Сунак проинформирует Владимира Зеленского о соответствующем плане, заявив, что "хочет, чтобы действия (Великобритании - ред.) говорили громче слов".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 09:15
В Британии призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина
По сведениям газеты, группа из четырех танков Challenger 2 будет доставлена в Восточную Европу "сразу же" , ​​а вскоре после этого будут переданы еще восемь танков.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. По данным газеты Guardian, официальное объявление по данному вопросу ожидается в понедельник.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 января, 15:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРиши СунакВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаНАТО
 
 
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