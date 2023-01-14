https://ria.ru/20230114/belorussiya-1844814313.html

Минобороны Белоруссии сообщило о поступлении новой техники связи

Минобороны Белоруссии сообщило о поступлении новой техники связи - РИА Новости, 14.01.2023

Минобороны Белоруссии сообщило о поступлении новой техники связи

Новая техника связи пополнила парк белорусской армии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:39

2023-01-14T11:39

2023-01-14T11:39

безопасность

технологии

белоруссия

россия

тор (зенитный ракетный комплекс)

с-400 «триумф»

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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Новая техника связи пополнила парк белорусской армии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "Новая техника связи пополнила парк белорусской армии. Торжественная церемония вручения состоялась под Осиповичами (город в Могилевской области – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в субботу. "Мы непосредственно выдаем в боевые подразделения вооружения и военную технику, которые способны работать в условиях сильного радиоэлектронного воздействия, обеспечивая при этом передачу данных в цифровом режиме с требуемой достоверностью доведения сигнала до абонента", - пояснил первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии генерал-майор Олег Мищенко. "Наш ГВПК загружен полностью производством всей линейки цифровой техники связи. Объемы большие, но наши коллеги из ГВПК успешно справляются с этой задачей, поставляя по две партии в год", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич. В опубликованном в этом же сообщении видеосюжете телеканала ВоенТВ рассказано, что значительная часть образцов, поступающих в войска, проходит модернизацию на базе под Осиповичами. Первоочередное внимание уделяется оснащению радиосредствами, средствами спутниковой связи. Укрепляется и система белорусской ПВО, подчеркнуто в сюжете. На вооружение поступают комплексы С-400 и ЗРК "Тор". "Тор-М2" хорошо знаком нашим военным специалистам. С начала специальной военной операции спрос на такие машины значительно вырос и за рубежом. Именно благодаря "Торам" знаменитые "Байрактары" сегодня практически бесполезны в Украине", - отметил ведущий телеканала. Добавлено, что комплекс прошел доработку на заводе-изготовителе уже с учетом новых актуальных требований. "Навыки боевой работы с "Торами" у белорусских военных есть. Ежегодно проводятся пуски на учебных площадках в России", - прокомментировали на ведомственном телеканале. Обновляются и подразделения радиоэлектронной борьбы. Этому роду войск уделяется особое внимание. Новая и модернизированная техника поступает практически во все части и соединения белорусской армии, подчеркнули в минобороны Белоруссии. Как сообщалось в ранее, недавно поступившую в Белоруссию в рамках белорусско-российских договоренностей партию ЗРК "Тор-М2К" начали передавать в войсковые части республики. В конце декабря помощник министра обороны, начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Леонид Касинский сообщил, что в страну прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К" в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Белоруссии и России. Он анонсировал скорую передачу комплексов в соединения и воинские части страны.

https://ria.ru/20230112/belorussiya-1844472708.html

https://ria.ru/20230113/voennoobazannye-1844730330.html

https://ria.ru/20230106/poligon-1843243507.html

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безопасность, технологии, белоруссия, россия, тор (зенитный ракетный комплекс), с-400 «триумф»