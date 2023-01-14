Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Белоруссии сообщило о поступлении новой техники связи - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230114/belorussiya-1844814313.html
Минобороны Белоруссии сообщило о поступлении новой техники связи
Минобороны Белоруссии сообщило о поступлении новой техники связи - РИА Новости, 14.01.2023
Минобороны Белоруссии сообщило о поступлении новой техники связи
Новая техника связи пополнила парк белорусской армии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:39
2023-01-14T11:39
безопасность
технологии
белоруссия
россия
тор (зенитный ракетный комплекс)
с-400 «триумф»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843268693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d42d59718eab92533824eb94affb6128.jpg
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Новая техника связи пополнила парк белорусской армии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "Новая техника связи пополнила парк белорусской армии. Торжественная церемония вручения состоялась под Осиповичами (город в Могилевской области – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в субботу. "Мы непосредственно выдаем в боевые подразделения вооружения и военную технику, которые способны работать в условиях сильного радиоэлектронного воздействия, обеспечивая при этом передачу данных в цифровом режиме с требуемой достоверностью доведения сигнала до абонента", - пояснил первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии генерал-майор Олег Мищенко. "Наш ГВПК загружен полностью производством всей линейки цифровой техники связи. Объемы большие, но наши коллеги из ГВПК успешно справляются с этой задачей, поставляя по две партии в год", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич. В опубликованном в этом же сообщении видеосюжете телеканала ВоенТВ рассказано, что значительная часть образцов, поступающих в войска, проходит модернизацию на базе под Осиповичами. Первоочередное внимание уделяется оснащению радиосредствами, средствами спутниковой связи. Укрепляется и система белорусской ПВО, подчеркнуто в сюжете. На вооружение поступают комплексы С-400 и ЗРК "Тор". "Тор-М2" хорошо знаком нашим военным специалистам. С начала специальной военной операции спрос на такие машины значительно вырос и за рубежом. Именно благодаря "Торам" знаменитые "Байрактары" сегодня практически бесполезны в Украине", - отметил ведущий телеканала. Добавлено, что комплекс прошел доработку на заводе-изготовителе уже с учетом новых актуальных требований. "Навыки боевой работы с "Торами" у белорусских военных есть. Ежегодно проводятся пуски на учебных площадках в России", - прокомментировали на ведомственном телеканале. Обновляются и подразделения радиоэлектронной борьбы. Этому роду войск уделяется особое внимание. Новая и модернизированная техника поступает практически во все части и соединения белорусской армии, подчеркнули в минобороны Белоруссии. Как сообщалось в ранее, недавно поступившую в Белоруссию в рамках белорусско-российских договоренностей партию ЗРК "Тор-М2К" начали передавать в войсковые части республики. В конце декабря помощник министра обороны, начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Леонид Касинский сообщил, что в страну прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К" в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Белоруссии и России. Он анонсировал скорую передачу комплексов в соединения и воинские части страны.
https://ria.ru/20230112/belorussiya-1844472708.html
https://ria.ru/20230113/voennoobazannye-1844730330.html
https://ria.ru/20230106/poligon-1843243507.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843268693_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_52eca67d4370584d882db241a6d4d599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, белоруссия, россия, тор (зенитный ракетный комплекс), с-400 «триумф»
Безопасность, Технологии, Белоруссия, Россия, Тор (зенитный ракетный комплекс), С-400 «Триумф»
11:39 14.01.2023
 
Минобороны Белоруссии сообщило о поступлении новой техники связи

Минобороны: парк белорусской армии пополнили новой техникой связи

© Фото : Министерство обороны БелоруссииПрибытие эшелона с военной техникой в Белоруссию
Прибытие эшелона с военной техникой в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Министерство обороны Белоруссии
Прибытие эшелона с военной техникой в Белоруссию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Новая техника связи пополнила парк белорусской армии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Новая техника связи пополнила парк белорусской армии. Торжественная церемония вручения состоялась под Осиповичами (город в Могилевской области – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в субботу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 18:07
Лукашенко назначил начальника управления боевой подготовки ВС Белоруссии
"Мы непосредственно выдаем в боевые подразделения вооружения и военную технику, которые способны работать в условиях сильного радиоэлектронного воздействия, обеспечивая при этом передачу данных в цифровом режиме с требуемой достоверностью доведения сигнала до абонента", - пояснил первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии генерал-майор Олег Мищенко.
"Наш ГВПК загружен полностью производством всей линейки цифровой техники связи. Объемы большие, но наши коллеги из ГВПК успешно справляются с этой задачей, поставляя по две партии в год", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.
В опубликованном в этом же сообщении видеосюжете телеканала ВоенТВ рассказано, что значительная часть образцов, поступающих в войска, проходит модернизацию на базе под Осиповичами. Первоочередное внимание уделяется оснащению радиосредствами, средствами спутниковой связи. Укрепляется и система белорусской ПВО, подчеркнуто в сюжете. На вооружение поступают комплексы С-400 и ЗРК "Тор".
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 19:05
Для непрошедших сверку военнообязанных могут ограничить выезд из Белоруссии
"Тор-М2" хорошо знаком нашим военным специалистам. С начала специальной военной операции спрос на такие машины значительно вырос и за рубежом. Именно благодаря "Торам" знаменитые "Байрактары" сегодня практически бесполезны в Украине", - отметил ведущий телеканала. Добавлено, что комплекс прошел доработку на заводе-изготовителе уже с учетом новых актуальных требований.
"Навыки боевой работы с "Торами" у белорусских военных есть. Ежегодно проводятся пуски на учебных площадках в России", - прокомментировали на ведомственном телеканале.
Обновляются и подразделения радиоэлектронной борьбы. Этому роду войск уделяется особое внимание. Новая и модернизированная техника поступает практически во все части и соединения белорусской армии, подчеркнули в минобороны Белоруссии.
Как сообщалось в ранее, недавно поступившую в Белоруссию в рамках белорусско-российских договоренностей партию ЗРК "Тор-М2К" начали передавать в войсковые части республики.
В конце декабря помощник министра обороны, начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Леонид Касинский сообщил, что в страну прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К" в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Белоруссии и России. Он анонсировал скорую передачу комплексов в соединения и воинские части страны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 11:06
Лукашенко посетил полигон, где размещена российская часть совместных войск
 
БезопасностьТехнологииБелоруссияРоссияТор (зенитный ракетный комплекс)С-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала