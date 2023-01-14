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Жители Белгорода угощаются варениками на знаменитом фестивале - РИА Новости, 14.01.2023
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Белгородская область
https://ria.ru/20230114/belgorod-1844863152.html
Жители Белгорода угощаются варениками на знаменитом фестивале
Жители Белгорода угощаются варениками на знаменитом фестивале - РИА Новости, 14.01.2023
Жители Белгорода угощаются варениками на знаменитом фестивале
Популярный фестиваль вареников стартовал в Белгороде, его гостям в первые часы бесплатно раздали около 30 тысяч штук знаменитых изделий из теста, сообщила... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:29
2023-01-14T16:29
белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Популярный фестиваль вареников стартовал в Белгороде, его гостям в первые часы бесплатно раздали около 30 тысяч штук знаменитых изделий из теста, сообщила пресс-служба правительства региона. Праздник ожидает своих гостей на Белгородском Арбате и Соборной площади. "Все муниципальные образования, как и в прошлом году, представили свои уникальные рецепты вареников. Дегустация сопровождается творческой презентацией, которую оценивают члены экспертной комиссии, - говорится в сообщении.. Отмечается, что районы и городские округа наградят за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию. Кроме того, посылки с варениками из Белгорода отправили в Тульскую и Московскую области к жителям региона, которые размещены в ПВР, а также военнослужащим на "солдатский привал". "Для этих целей приготовили 64 тысячи вареников с разными начинками. Их попробуют суммарно 3,5 тысячи человек, - уточнили в пресс-службе. Также в одном из белгородских ресторанов вместе с командой волонтёров налепили утром более двухсот вареников, чтобы раздать их малоимущим горожанам. Ежедневно у женского монастыря проходит раздача еды всем, кто в ней нуждается, в субботу она была символичной по случаю городского праздника. Белгородский центр туризма подготовил для посетителей бесплатные ознакомительные экскурсии по фестивальным площадкам, которые помогут гостям проникнуться атмосферой праздника. Кулинарный праздник завоевал гран-при национальной премии Russian Event Awards. На площадке фестиваля белгородцы смогут посетить уличные театры, принять участие в конкурсах и розыгрышах, викторинах и других программах. Завершится фестиваль выступлением группы "Градусы" на Соборной площади.
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РИА Новости
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белгород
Белгородская область, Белгород
16:29 14.01.2023
 
Жители Белгорода угощаются варениками на знаменитом фестивале

В Белгороде жителей угостили варениками на популярном фестивале

© Фото : Управление по туризму Белгородской областиФестиваль вареников в Белгороде
Фестиваль вареников в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Управление по туризму Белгородской области
Фестиваль вареников в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Популярный фестиваль вареников стартовал в Белгороде, его гостям в первые часы бесплатно раздали около 30 тысяч штук знаменитых изделий из теста, сообщила пресс-служба правительства региона.
Праздник ожидает своих гостей на Белгородском Арбате и Соборной площади. "Все муниципальные образования, как и в прошлом году, представили свои уникальные рецепты вареников. Дегустация сопровождается творческой презентацией, которую оценивают члены экспертной комиссии, - говорится в сообщении..
© Фото : Управление по туризму Белгородской областиФестиваль вареников в Белгороде
Фестиваль вареников в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Управление по туризму Белгородской области
Фестиваль вареников в Белгороде
Отмечается, что районы и городские округа наградят за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию.
Кроме того, посылки с варениками из Белгорода отправили в Тульскую и Московскую области к жителям региона, которые размещены в ПВР, а также военнослужащим на "солдатский привал". "Для этих целей приготовили 64 тысячи вареников с разными начинками. Их попробуют суммарно 3,5 тысячи человек, - уточнили в пресс-службе.
Также в одном из белгородских ресторанов вместе с командой волонтёров налепили утром более двухсот вареников, чтобы раздать их малоимущим горожанам. Ежедневно у женского монастыря проходит раздача еды всем, кто в ней нуждается, в субботу она была символичной по случаю городского праздника.
© Фото : Управление по туризму Белгородской областиФестиваль вареников в Белгороде
Фестиваль вареников в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Управление по туризму Белгородской области
Фестиваль вареников в Белгороде
Белгородский центр туризма подготовил для посетителей бесплатные ознакомительные экскурсии по фестивальным площадкам, которые помогут гостям проникнуться атмосферой праздника.
Кулинарный праздник завоевал гран-при национальной премии Russian Event Awards. На площадке фестиваля белгородцы смогут посетить уличные театры, принять участие в конкурсах и розыгрышах, викторинах и других программах.
Завершится фестиваль выступлением группы "Градусы" на Соборной площади.
© Фото : Управление по туризму Белгородской областиФестиваль вареников в Белгороде
Фестиваль вареников в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Управление по туризму Белгородской области
Фестиваль вареников в Белгороде
 
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