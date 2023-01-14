https://ria.ru/20230114/artemovsk-1844860563.html

СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском

СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском - РИА Новости, 14.01.2023

СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском

Следователи СК РФ установят обстоятельства обстрела украинскими военными мирных граждан, включая детей, под городом Артемовск (украинское название - Бахмут),... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:18

2023-01-14T16:18

2023-01-14T16:18

специальная военная операция на украине

происшествия

артемовск

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи СК РФ установят обстоятельства обстрела украинскими военными мирных граждан, включая детей, под городом Артемовск (украинское название - Бахмут), из-за обстрела погибла женщина, сообщается в Телеграм-канале ведомства. Отмечается, что по информации социальных медиа, украинскими войсками совершен обстрел гражданских лиц, в том числе детей, которых эвакуировали из поселка Хромово. Уточняется, что по мирным гражданам был открыт прицельный огонь, в результате чего погибла одна женщина, также ранен ребенок. "Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК РФ.

артемовск

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, артемовск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донбасс