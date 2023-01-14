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СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/artemovsk-1844860563.html
СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском
СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском - РИА Новости, 14.01.2023
СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском
Следователи СК РФ установят обстоятельства обстрела украинскими военными мирных граждан, включая детей, под городом Артемовск (украинское название - Бахмут),... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:18
2023-01-14T16:18
специальная военная операция на украине
происшествия
артемовск
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи СК РФ установят обстоятельства обстрела украинскими военными мирных граждан, включая детей, под городом Артемовск (украинское название - Бахмут), из-за обстрела погибла женщина, сообщается в Телеграм-канале ведомства. Отмечается, что по информации социальных медиа, украинскими войсками совершен обстрел гражданских лиц, в том числе детей, которых эвакуировали из поселка Хромово. Уточняется, что по мирным гражданам был открыт прицельный огонь, в результате чего погибла одна женщина, также ранен ребенок. "Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК РФ.
артемовск
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происшествия, артемовск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Артемовск, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Донбасс
16:18 14.01.2023
 
СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском

СК установит обстоятельства обстрела украинскими военными мирных граждан под Артемовском

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи СК РФ установят обстоятельства обстрела украинскими военными мирных граждан, включая детей, под городом Артемовск (украинское название - Бахмут), из-за обстрела погибла женщина, сообщается в Телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что по информации социальных медиа, украинскими войсками совершен обстрел гражданских лиц, в том числе детей, которых эвакуировали из поселка Хромово. Уточняется, что по мирным гражданам был открыт прицельный огонь, в результате чего погибла одна женщина, также ранен ребенок.
"Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАртемовскСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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