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СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском
СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском - РИА Новости, 14.01.2023
СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском
Следователи СК РФ установят обстоятельства обстрела украинскими военными мирных граждан, включая детей, под городом Артемовск (украинское название - Бахмут),... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:18
2023-01-14T16:18
2023-01-14T16:18
специальная военная операция на украине
происшествия
артемовск
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи СК РФ установят обстоятельства обстрела украинскими военными мирных граждан, включая детей, под городом Артемовск (украинское название - Бахмут), из-за обстрела погибла женщина, сообщается в Телеграм-канале ведомства. Отмечается, что по информации социальных медиа, украинскими войсками совершен обстрел гражданских лиц, в том числе детей, которых эвакуировали из поселка Хромово. Уточняется, что по мирным гражданам был открыт прицельный огонь, в результате чего погибла одна женщина, также ранен ребенок. "Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК РФ.
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, артемовск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Артемовск, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Донбасс
СК установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артемовском
СК установит обстоятельства обстрела украинскими военными мирных граждан под Артемовском