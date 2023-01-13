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Медведев поздравил российских журналистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.01.2023
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Медведев поздравил российских журналистов с профессиональным праздником
Медведев поздравил российских журналистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.01.2023
Медведев поздравил российских журналистов с профессиональным праздником
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поблагодарил российских журналистов, работающих в зоне специальной военной операции, он... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:49
2023-01-13T12:49
общество
дмитрий медведев
россия
медиа - общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поблагодарил российских журналистов, работающих в зоне специальной военной операции, он отметил, что их работа сегодня исключительно важна для государства и общества. Поздравляя российских журналистов с Днем российской печати, Медведев написал, что хочет выразить слова искренней благодарности тем корреспондентам, которые работают в зоне специальной военной операции. "То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге. О наших воинах, сражающихся с врагом. О добровольцах, которые помогают армии. О наших людях, живущих в труднейших военных условиях. Правду, которую видите своими глазами. Правду, ради которой рискуете жизнью и здоровьем. Спасибо вам за это", - написал Медведев.
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общество, дмитрий медведев, россия, медиа - общество
Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Медиа - Общество
12:49 13.01.2023
 
Медведев поздравил российских журналистов с профессиональным праздником

Медведев назвал работу российских журналистов в зоне спецоперации исключительно важной

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поблагодарил российских журналистов, работающих в зоне специальной военной операции, он отметил, что их работа сегодня исключительно важна для государства и общества.
Поздравляя российских журналистов с Днем российской печати, Медведев написал, что хочет выразить слова искренней благодарности тем корреспондентам, которые работают в зоне специальной военной операции.
"То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге. О наших воинах, сражающихся с врагом. О добровольцах, которые помогают армии. О наших людях, живущих в труднейших военных условиях. Правду, которую видите своими глазами. Правду, ради которой рискуете жизнью и здоровьем. Спасибо вам за это", - написал Медведев.
Типография издательства газеты Правда - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 01:49
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