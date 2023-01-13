https://ria.ru/20230113/zhurnalisty-1844601031.html

Медведев поздравил российских журналистов с профессиональным праздником

Медведев поздравил российских журналистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.01.2023

Медведев поздравил российских журналистов с профессиональным праздником

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поблагодарил российских журналистов, работающих в зоне специальной военной операции, он... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:49

2023-01-13T12:49

2023-01-13T12:49

общество

дмитрий медведев

россия

медиа - общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поблагодарил российских журналистов, работающих в зоне специальной военной операции, он отметил, что их работа сегодня исключительно важна для государства и общества. Поздравляя российских журналистов с Днем российской печати, Медведев написал, что хочет выразить слова искренней благодарности тем корреспондентам, которые работают в зоне специальной военной операции. "То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге. О наших воинах, сражающихся с врагом. О добровольцах, которые помогают армии. О наших людях, живущих в труднейших военных условиях. Правду, которую видите своими глазами. Правду, ради которой рискуете жизнью и здоровьем. Спасибо вам за это", - написал Медведев.

https://ria.ru/20230113/pechat-1844112905.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дмитрий медведев, россия, медиа - общество