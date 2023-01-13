https://ria.ru/20230113/vanna-1844553749.html

В Волгоградской области подросток умер, принимая ванну

В Волгоградской области подросток умер, принимая ванну - РИА Новости, 13.01.2023

В Волгоградской области подросток умер, принимая ванну

Пятнадцатилетний подросток в Волгоградской области отравился насмерть угарным газом, когда принимал ванну, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:18

2023-01-13T10:18

2023-01-13T10:18

происшествия

волгоградская область

камышин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОЛГОГРАД, 13 янв - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Волгоградской области отравился насмерть угарным газом, когда принимал ванну, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. По информации ведомства, накануне 15-летний подросток из Камышина отправился в ванную комнату, а позже его без сознания нашла мать. Женщина вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти мальчика. Следователи выяснили, что из-за обратной тяги при открытом дымоходе и закрытом окне угарный газ скапливался в ванной комнате. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20230113/otravlenie-1844545160.html

волгоградская область

камышин

россия

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происшествия, волгоградская область, камышин, следственный комитет россии (ск рф), россия