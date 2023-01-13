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В Волгоградской области подросток умер, принимая ванну - РИА Новости, 13.01.2023
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В Волгоградской области подросток умер, принимая ванну
В Волгоградской области подросток умер, принимая ванну - РИА Новости, 13.01.2023
В Волгоградской области подросток умер, принимая ванну
Пятнадцатилетний подросток в Волгоградской области отравился насмерть угарным газом, когда принимал ванну, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:18
2023-01-13T10:18
происшествия
волгоградская область
камышин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОЛГОГРАД, 13 янв - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Волгоградской области отравился насмерть угарным газом, когда принимал ванну, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. По информации ведомства, накануне 15-летний подросток из Камышина отправился в ванную комнату, а позже его без сознания нашла мать. Женщина вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти мальчика. Следователи выяснили, что из-за обратной тяги при открытом дымоходе и закрытом окне угарный газ скапливался в ванной комнате. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
https://ria.ru/20230113/otravlenie-1844545160.html
волгоградская область
камышин
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происшествия, волгоградская область, камышин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Волгоградская область, Камышин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
10:18 13.01.2023
 
В Волгоградской области подросток умер, принимая ванну

В Волгоградской области подросток насмерть отравился угарным газом, принимая ванну

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 13 янв - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Волгоградской области отравился насмерть угарным газом, когда принимал ванну, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
По информации ведомства, накануне 15-летний подросток из Камышина отправился в ванную комнату, а позже его без сознания нашла мать. Женщина вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти мальчика.
"По предварительным данным, причиной смерти школьника явилось отравление угарным газом", - сообщили в СК.
Следователи выяснили, что из-за обратной тяги при открытом дымоходе и закрытом окне угарный газ скапливался в ванной комнате. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 09:35
В Подмосковье мать и ребенок отравились угарным газом
 
ПроисшествияВолгоградская областьКамышинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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