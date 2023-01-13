https://ria.ru/20230113/shvetsiya-1844627659.html

Инфляция в Швеции превысила десять процентов впервые с 1991 года

Инфляция в Швеции превысила десять процентов впервые с 1991 года - РИА Новости, 13.01.2023

Инфляция в Швеции превысила десять процентов впервые с 1991 года

Инфляция в Швеции по итогам конца прошлого года впервые с 1991 года превысила отметку в десять процентов, свидетельствуют данные Статистического управления... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:13

2023-01-13T14:13

2023-01-13T15:15

экономика

швеция

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ЦЮРИХ, 13 янв — РИА Новости. Инфляция в Швеции по итогам конца прошлого года впервые с 1991 года превысила отметку в десять процентов, свидетельствуют данные Статистического управления страны. "Двенадцатимесячный уровень инфляции по CPIF (индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой) в декабре 2022 года составил 10,2 процента по сравнению с 9,5 процента в ноябре", — сказано в сообщении.При этом в месячном исчислении уровень инфляции в соответствии с CPIF увеличился на 1,9 процента с ноября по декабрь.Представитель ведомства Микаэль Нордин объяснил, что этому процессу способствовало повышение цен на электроэнергию, которые в декабре выросли почти на 29 процентов. Согласно данным управления, за год электроэнергия подорожала на 45,3 процента, продукты питания — на 18,6, мебель и товары для дома — на 16,3, топливо — на 16,7.

https://ria.ru/20230103/nato-1842953098.html

швеция

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, швеция