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Инфляция в Швеции превысила десять процентов впервые с 1991 года
Инфляция в Швеции превысила десять процентов впервые с 1991 года - РИА Новости, 13.01.2023
Инфляция в Швеции превысила десять процентов впервые с 1991 года
Инфляция в Швеции по итогам конца прошлого года впервые с 1991 года превысила отметку в десять процентов, свидетельствуют данные Статистического управления... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:13
2023-01-13T14:13
2023-01-13T15:15
экономика
швеция
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ЦЮРИХ, 13 янв — РИА Новости. Инфляция в Швеции по итогам конца прошлого года впервые с 1991 года превысила отметку в десять процентов, свидетельствуют данные Статистического управления страны. "Двенадцатимесячный уровень инфляции по CPIF (индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой) в декабре 2022 года составил 10,2 процента по сравнению с 9,5 процента в ноябре", — сказано в сообщении.При этом в месячном исчислении уровень инфляции в соответствии с CPIF увеличился на 1,9 процента с ноября по декабрь.Представитель ведомства Микаэль Нордин объяснил, что этому процессу способствовало повышение цен на электроэнергию, которые в декабре выросли почти на 29 процентов. Согласно данным управления, за год электроэнергия подорожала на 45,3 процента, продукты питания — на 18,6, мебель и товары для дома — на 16,3, топливо — на 16,7.
https://ria.ru/20230103/nato-1842953098.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, швеция
14:13 13.01.2023 (обновлено: 15:15 13.01.2023)
Инфляция в Швеции превысила десять процентов впервые с 1991 года
Статуправление Швеции: в декабре инфляция достигла 10,2 процента впервые с 1991 года
ЦЮРИХ, 13 янв — РИА Новости. Инфляция в Швеции по итогам конца прошлого года впервые с 1991 года превысила отметку в десять процентов, свидетельствуют данные Статистического управления страны.
"Двенадцатимесячный уровень инфляции по CPIF (индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой) в декабре 2022 года составил 10,2 процента по сравнению с 9,5 процента в ноябре", — сказано в сообщении.
При этом в месячном исчислении уровень инфляции в соответствии с CPIF увеличился на 1,9 процента с ноября по декабрь.
Представитель ведомства Микаэль Нордин объяснил, что этому процессу способствовало повышение цен на электроэнергию, которые в декабре выросли почти на 29 процентов.
Согласно данным управления, за год электроэнергия подорожала на 45,3 процента, продукты питания — на 18,6, мебель и товары для дома — на 16,3, топливо — на 16,7.