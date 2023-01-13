Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: компании из России примут участие в стройвыставке The Big 5 Saudi 2023 - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/rets-1844677418.html
РЭЦ: компании из России примут участие в стройвыставке The Big 5 Saudi 2023
РЭЦ: компании из России примут участие в стройвыставке The Big 5 Saudi 2023 - РИА Новости, 13.01.2023
РЭЦ: компании из России примут участие в стройвыставке The Big 5 Saudi 2023
Российские производители примут участие в международной строительной выставке The Big 5 Saudi 2023, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:15
2023-01-13T16:15
российский экспортный центр (рэц)
россия
саудовская аравия
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские производители примут участие в международной строительной выставке The Big 5 Saudi 2023, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."14 российских компаний-производителей строительной отрасли станут участниками крупнейшей на Ближнем Востоке выставки в строительной индустрии – The Big 5 Saudi 2023. Выставка пройдет в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд с 18 по 21 февраля 2023 года в выставочном центре Riyadh Front Exhibition &amp; Conference center", - говорится в сообщении.Там добавляется, что участники экспозиции Made in Russia представят свои товары и услуги в таких областях, как производство инженерного и высококлассного пластика, производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, сантехника и строительные материалы, производство изделий из бетона для использования в строительстве, а также производство энергосберегающих решений для промышленных предприятий и другую продукцию в области строительства.Для успешного выхода на рынки Ближнего Востока для российских компаний были запланированы более ста b2b-встреч с потенциальными покупателями.Выставка The Big 5 Saudi, начавшая свою историю в 2010 году, является ведущим деловым событием в сфере строительства на территории Саудовской Аравии. The Big 5 Saudi – отправная точка при выходе на рынок стран Ближнего Востока. Выставка из года в год способствует развитию международных деловых связей и продвижению инновационных продуктов на Ближнем Востоке и за его пределами. В мероприятии планируют принять участие более 500 экспонентов из более 40 стран.В декабре 2022 года российские компании уже приняли успешное участие в выставке The Big 5, прошедшей в ОАЭ.
https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841678533.html
россия
саудовская аравия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, саудовская аравия, ближний восток
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Саудовская Аравия, Ближний Восток
16:15 13.01.2023
 

РЭЦ: компании из России примут участие в стройвыставке The Big 5 Saudi 2023

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские производители примут участие в международной строительной выставке The Big 5 Saudi 2023, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"14 российских компаний-производителей строительной отрасли станут участниками крупнейшей на Ближнем Востоке выставки в строительной индустрии – The Big 5 Saudi 2023. Выставка пройдет в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд с 18 по 21 февраля 2023 года в выставочном центре Riyadh Front Exhibition & Conference center", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 15:09
Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом
Там добавляется, что участники экспозиции Made in Russia представят свои товары и услуги в таких областях, как производство инженерного и высококлассного пластика, производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, сантехника и строительные материалы, производство изделий из бетона для использования в строительстве, а также производство энергосберегающих решений для промышленных предприятий и другую продукцию в области строительства.
Для успешного выхода на рынки Ближнего Востока для российских компаний были запланированы более ста b2b-встреч с потенциальными покупателями.
Выставка The Big 5 Saudi, начавшая свою историю в 2010 году, является ведущим деловым событием в сфере строительства на территории Саудовской Аравии. The Big 5 Saudi – отправная точка при выходе на рынок стран Ближнего Востока. Выставка из года в год способствует развитию международных деловых связей и продвижению инновационных продуктов на Ближнем Востоке и за его пределами. В мероприятии планируют принять участие более 500 экспонентов из более 40 стран.
В декабре 2022 года российские компании уже приняли успешное участие в выставке The Big 5, прошедшей в ОАЭ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияСаудовская АравияБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала