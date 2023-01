https://ria.ru/20230113/rets-1844677418.html

РЭЦ: компании из России примут участие в стройвыставке The Big 5 Saudi 2023

РЭЦ: компании из России примут участие в стройвыставке The Big 5 Saudi 2023 - РИА Новости, 13.01.2023

РЭЦ: компании из России примут участие в стройвыставке The Big 5 Saudi 2023

Российские производители примут участие в международной строительной выставке The Big 5 Saudi 2023, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 13.01.2023

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские производители примут участие в международной строительной выставке The Big 5 Saudi 2023, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."14 российских компаний-производителей строительной отрасли станут участниками крупнейшей на Ближнем Востоке выставки в строительной индустрии – The Big 5 Saudi 2023. Выставка пройдет в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд с 18 по 21 февраля 2023 года в выставочном центре Riyadh Front Exhibition & Conference center", - говорится в сообщении.Там добавляется, что участники экспозиции Made in Russia представят свои товары и услуги в таких областях, как производство инженерного и высококлассного пластика, производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, сантехника и строительные материалы, производство изделий из бетона для использования в строительстве, а также производство энергосберегающих решений для промышленных предприятий и другую продукцию в области строительства.Для успешного выхода на рынки Ближнего Востока для российских компаний были запланированы более ста b2b-встреч с потенциальными покупателями.Выставка The Big 5 Saudi, начавшая свою историю в 2010 году, является ведущим деловым событием в сфере строительства на территории Саудовской Аравии. The Big 5 Saudi – отправная точка при выходе на рынок стран Ближнего Востока. Выставка из года в год способствует развитию международных деловых связей и продвижению инновационных продуктов на Ближнем Востоке и за его пределами. В мероприятии планируют принять участие более 500 экспонентов из более 40 стран.В декабре 2022 года российские компании уже приняли успешное участие в выставке The Big 5, прошедшей в ОАЭ.

