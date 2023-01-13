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Путин поручил изучить идеи о пресечении дискриминации россиян за рубежом - РИА Новости, 13.01.2023
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Путин поручил изучить идеи о пресечении дискриминации россиян за рубежом
Путин поручил изучить идеи о пресечении дискриминации россиян за рубежом - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил изучить идеи о пресечении дискриминации россиян за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая доложить об изучении идей СПЧ по уголовной ответственности за призывы к дискриминации россиян, проживающих за... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:47
2023-01-13T14:55
общество
владимир путин
вячеслав володин
игорь краснов
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая доложить об изучении идей СПЧ по уголовной ответственности за призывы к дискриминации россиян, проживающих за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Рассмотреть предложения Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан Российской Федерации и соотечественников, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. Доклад - до 1 мая 2023 года", - говорится в поручении.Ответственными за исполнение назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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общество, владимир путин, вячеслав володин, игорь краснов, россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Игорь Краснов, Россия, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
14:47 13.01.2023 (обновлено: 14:55 13.01.2023)
 
Путин поручил изучить идеи о пресечении дискриминации россиян за рубежом

Путин поручил изучить идеи СПЧ по ответственности за дискриминацию россиян за рубежом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая доложить об изучении идей СПЧ по уголовной ответственности за призывы к дискриминации россиян, проживающих за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Рассмотреть предложения Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан Российской Федерации и соотечественников, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. Доклад - до 1 мая 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственными за исполнение назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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ОбществоВладимир ПутинВячеслав ВолодинИгорь КрасновРоссияГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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