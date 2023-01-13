https://ria.ru/20230113/nko-1844645673.html

Путин поручил продумать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО

Путин поручил продумать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил продумать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО

Президент России Владимир Путин поручил Минюсту, ОП РФ и Минэкономразвития рассмотреть предложения о возможности исключения физических и юридических лиц из... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:08

2023-01-13T15:08

2023-01-13T15:09

общество

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

максим решетников

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

общественная палата рф

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минюсту, ОП РФ и Минэкономразвития рассмотреть предложения о возможности исключения физических и юридических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций по инициативе руководства этих организаций, соответствующий перечень поручений опубликован в пятницу на сайте Кремля. "Минюсту России совместно с Минэкономразвития РФ и ОП РФ рассмотреть предложения СПЧ РФ, касающиеся: ...возможности исключения физических и юридических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций по инициативе органов управления данных организаций", - говорится в сообщении. Путин также поручил рассмотреть предложение о совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности некоммерческих организаций и при необходимости представить предложения по изменениям. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля, ответственными назначены глава Минюста Константин Чуйченко, министр экономического развития Максим Решетников и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, максим решетников, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), общественная палата рф