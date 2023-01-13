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Путин поручил продумать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО - РИА Новости, 13.01.2023
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Путин поручил продумать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО
Путин поручил продумать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил продумать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО
Президент России Владимир Путин поручил Минюсту, ОП РФ и Минэкономразвития рассмотреть предложения о возможности исключения физических и юридических лиц из... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:08
2023-01-13T15:09
общество
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
максим решетников
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
общественная палата рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минюсту, ОП РФ и Минэкономразвития рассмотреть предложения о возможности исключения физических и юридических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций по инициативе руководства этих организаций, соответствующий перечень поручений опубликован в пятницу на сайте Кремля. "Минюсту России совместно с Минэкономразвития РФ и ОП РФ рассмотреть предложения СПЧ РФ, касающиеся: ...возможности исключения физических и юридических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций по инициативе органов управления данных организаций", - говорится в сообщении. Путин также поручил рассмотреть предложение о совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности некоммерческих организаций и при необходимости представить предложения по изменениям. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля, ответственными назначены глава Минюста Константин Чуйченко, министр экономического развития Максим Решетников и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
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общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, максим решетников, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), общественная палата рф
Общество, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин, Максим Решетников, Константин Чуйченко, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Общественная палата РФ
15:08 13.01.2023 (обновлено: 15:09 13.01.2023)
 
Путин поручил продумать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО

Путин поручил Минюсту, МЭР и ОП продумать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО

© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минюсту, ОП РФ и Минэкономразвития рассмотреть предложения о возможности исключения физических и юридических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций по инициативе руководства этих организаций, соответствующий перечень поручений опубликован в пятницу на сайте Кремля.
"Минюсту России совместно с Минэкономразвития РФ и ОП РФ рассмотреть предложения СПЧ РФ, касающиеся: ...возможности исключения физических и юридических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций по инициативе органов управления данных организаций", - говорится в сообщении.
Путин также поручил рассмотреть предложение о совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности некоммерческих организаций и при необходимости представить предложения по изменениям.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля, ответственными назначены глава Минюста Константин Чуйченко, министр экономического развития Максим Решетников и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
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ОбществоРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир ПутинМаксим РешетниковКонстантин ЧуйченкоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общественная палата РФ
 
 
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