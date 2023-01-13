https://ria.ru/20230113/maslennikov-1844680176.html
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали - РИА Новости, 13.01.2023
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:30
2023-01-13T16:30
2023-01-13T17:39
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем, сообщил "Пятый канал". Впервые артист обратился к врачам 10 января. Он почувствовал недомогание во время поездки на личном автомобиле в центре города. Затем его забрали на машине скорой помощи в лечебницу. Мужчине диагностировали наджелудочковую тахикардию. Тем не менее Масленников принял решение долечиваться дома и выписался из больницы. На следующий день он вновь почувствовал себя плохо. После этого блогер снова оказался в отделении кардиологии. Однако артист отказался прокомментировать свое состояние. Дмитрий Масленников – автор видеороликов, музыкант и телеведущий. Он вошел в топ-12 самых богатых блогеров хостинга YouTube в России. Ранее Бедроса Киркорова выписали из больницы. Артист находился в лечебнице на плановом обследовании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:30 13.01.2023 (обновлено: 17:39 13.01.2023)
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали
В Москве экстренно госпитализировали блогера Дмитрия Масленникова
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем, сообщил
"Пятый канал".
Впервые артист обратился к врачам 10 января. Он почувствовал недомогание во время поездки на личном автомобиле в центре города. Затем его забрали на машине скорой помощи в лечебницу. Мужчине диагностировали наджелудочковую тахикардию.
Тем не менее Масленников принял решение долечиваться дома и выписался из больницы. На следующий день он вновь почувствовал себя плохо. После этого блогер снова оказался в отделении кардиологии.
Однако артист отказался прокомментировать свое состояние.
Дмитрий Масленников – автор видеороликов, музыкант и телеведущий. Он вошел в топ-12 самых богатых блогеров хостинга YouTube в России.
Ранее Бедроса Киркорова выписали
из больницы. Артист находился в лечебнице на плановом обследовании.