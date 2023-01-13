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Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали - РИА Новости, 13.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230113/maslennikov-1844680176.html
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали - РИА Новости, 13.01.2023
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:30
2023-01-13T17:39
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем, сообщил "Пятый канал". Впервые артист обратился к врачам 10 января. Он почувствовал недомогание во время поездки на личном автомобиле в центре города. Затем его забрали на машине скорой помощи в лечебницу. Мужчине диагностировали наджелудочковую тахикардию. Тем не менее Масленников принял решение долечиваться дома и выписался из больницы. На следующий день он вновь почувствовал себя плохо. После этого блогер снова оказался в отделении кардиологии. Однако артист отказался прокомментировать свое состояние. Дмитрий Масленников – автор видеороликов, музыкант и телеведущий. Он вошел в топ-12 самых богатых блогеров хостинга YouTube в России. Ранее Бедроса Киркорова выписали из больницы. Артист находился в лечебнице на плановом обследовании.
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знаменитости, шоу-бизнес, здоровье - общество
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Здоровье - Общество
16:30 13.01.2023 (обновлено: 17:39 13.01.2023)
 
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали

В Москве экстренно госпитализировали блогера Дмитрия Масленникова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБлогер Дмитрий Масленников
Блогер Дмитрий Масленников - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем, сообщил "Пятый канал".
Впервые артист обратился к врачам 10 января. Он почувствовал недомогание во время поездки на личном автомобиле в центре города. Затем его забрали на машине скорой помощи в лечебницу. Мужчине диагностировали наджелудочковую тахикардию.
Тем не менее Масленников принял решение долечиваться дома и выписался из больницы. На следующий день он вновь почувствовал себя плохо. После этого блогер снова оказался в отделении кардиологии.
Однако артист отказался прокомментировать свое состояние.
Дмитрий Масленников – автор видеороликов, музыкант и телеведущий. Он вошел в топ-12 самых богатых блогеров хостинга YouTube в России.
Ранее Бедроса Киркорова выписали из больницы. Артист находился в лечебнице на плановом обследовании.
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