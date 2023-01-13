https://ria.ru/20230113/maslennikov-1844680176.html

Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали

Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали - РИА Новости, 13.01.2023

Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали

Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:30

2023-01-13T16:30

2023-01-13T17:39

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем, сообщил "Пятый канал". Впервые артист обратился к врачам 10 января. Он почувствовал недомогание во время поездки на личном автомобиле в центре города. Затем его забрали на машине скорой помощи в лечебницу. Мужчине диагностировали наджелудочковую тахикардию. Тем не менее Масленников принял решение долечиваться дома и выписался из больницы. На следующий день он вновь почувствовал себя плохо. После этого блогер снова оказался в отделении кардиологии. Однако артист отказался прокомментировать свое состояние. Дмитрий Масленников – автор видеороликов, музыкант и телеведущий. Он вошел в топ-12 самых богатых блогеров хостинга YouTube в России. Ранее Бедроса Киркорова выписали из больницы. Артист находился в лечебнице на плановом обследовании.

https://ria.ru/20221216/krasko-1839244736.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес, здоровье - общество