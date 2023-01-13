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Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 67,57 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 67,57 рубля - РИА Новости, 13.01.2023
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 67,57 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 20,31 копейки - до 67,5744 рубля, курс юаня вырос на 2,91 копейки,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:18
2023-01-13T16:18
2023-01-13T16:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 20,31 копейки - до 67,5744 рубля, курс юаня вырос на 2,91 копейки, до 10,0307 рубля, курс евро - на 32,23 копейки, до 73,1131 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 67,57 рубля
Курс доллара на выходные и понедельник составил 67,57 рубля, евро — 73,11 рубля