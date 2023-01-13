https://ria.ru/20230113/kruizy-1844544444.html

В Сочи прокомментировали запуск круизов в Египет

В Сочи прокомментировали запуск круизов в Египет - РИА Новости, 13.01.2023

В Сочи прокомментировали запуск круизов в Египет

Запуск нового круизного маршрута из Сочи в Египет на турецком лайнере Astoria Grande может увеличить пассажиропоток в морском торговом порту Сочи на 20... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:42

2023-01-13T10:42

2023-01-13T10:42

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СОЧИ, 13 янв – РИА Новости. Запуск нового круизного маршрута из Сочи в Египет на турецком лайнере Astoria Grande может увеличить пассажиропоток в морском торговом порту Сочи на 20 процентов, заявил РИА Новости генеральный директор порта Юрий Владимиров. "Запуск маршрутов в Египет привлечёт пассажиропоток в морпорт Сочи до 20 процентов, потому что рейсы будут выполняться чаще и в два направления - Турцию и Египет", - подчеркнул он.Ранее Владимиров рассказывал агентству, что количество круизов на судне может увеличится с 16 до 27 в курортный сезон 2023 года. В четверг компания Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер, курсирующий сейчас из Сочи на побережье Турции, заявила, что руководством будет рассмотрен вопрос о запуске нового морского круиза в Египет. Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019-м и в 2022 годах. Лайнер рассчитан на 1300 человек. В 2022 году сообщалось, что старт работы круизного лайнера Astoria Grande должен был состояться 2 апреля 2022 года, но в конце марта в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что круизы на новом судне перенесены на неопределённый срок. Однако 16 июля Astoria Grande все же прибыл в сочинской порт из Стамбула, чтобы совершить свой первый круизный рейс из олимпийской столицы по побережью Турции.

https://ria.ru/20230112/kruizy-1844392678.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, сочи, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, круизы