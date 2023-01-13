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Адвокат прокомментировал идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию - РИА Новости, 13.01.2023
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Адвокат прокомментировал идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию
Адвокат прокомментировал идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию - РИА Новости, 13.01.2023
Адвокат прокомментировал идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию
Инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина о конфискации имущества уехавших россиян, оскорбляющих страну, достаточно актуальная и понятная, для ее реализации РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:20
2023-01-13T13:24
россия
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина о конфискации имущества уехавших россиян, оскорбляющих страну, достаточно актуальная и понятная, для ее реализации нужно будет подкорректировать одну из статей Уголовного кодекса, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков. Ранее Володин заявил, что, по его мнению, в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. "С точки зрения внесения некоторых косметических изменений в уголовное законодательство предложение достаточно актуальное. Оно понятное и предметное", - сказал Грибаков. По его словам, под предложение Володина могут попасть статьи УК РФ 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Например, статья о дискредитации ВС РФ, как считает эксперт, "достаточно лояльная". Возбуждение уголовного дела по ней возможно только в случае совершения административного правонарушения за аналогичное деяние. Так государство дает гражданину "остановиться", отметил Грибаков. Юрист подчеркнул, что в действующем уголовном законодательстве уже есть норма, позволяющая конфисковывать имущество, - это статья 104.1 УК РФ. Тем не менее, статьи 280 и 280.3 ею не охватываются. "Какая-то коррекция уголовного законодательства в части конфискации, она, конечно, нужна. На мой взгляд, необходима коррекция статьи 104.1 УК РФ. Необходимо несколько расширить перечень статей уголовного кодекса, которые бы также позволяли проводить конфискацию", - добавил юрист. Он отметил, что инициатива спикера Госдумы отражает "реальную потребность уголовного законодательства".
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россия, госдума рф, вячеслав володин, общество
Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество
13:20 13.01.2023 (обновлено: 13:24 13.01.2023)
 
Адвокат прокомментировал идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию

Юрист назвал идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию из-за рубежа актуальной

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина о конфискации имущества уехавших россиян, оскорбляющих страну, достаточно актуальная и понятная, для ее реализации нужно будет подкорректировать одну из статей Уголовного кодекса, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Ранее Володин заявил, что, по его мнению, в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ.
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Решения о конфискации имущества уехавших навредят экономике, заявил депутат
"С точки зрения внесения некоторых косметических изменений в уголовное законодательство предложение достаточно актуальное. Оно понятное и предметное", - сказал Грибаков.
По его словам, под предложение Володина могут попасть статьи УК РФ 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Например, статья о дискредитации ВС РФ, как считает эксперт, "достаточно лояльная". Возбуждение уголовного дела по ней возможно только в случае совершения административного правонарушения за аналогичное деяние. Так государство дает гражданину "остановиться", отметил Грибаков.
Юрист подчеркнул, что в действующем уголовном законодательстве уже есть норма, позволяющая конфисковывать имущество, - это статья 104.1 УК РФ. Тем не менее, статьи 280 и 280.3 ею не охватываются.
"Какая-то коррекция уголовного законодательства в части конфискации, она, конечно, нужна. На мой взгляд, необходима коррекция статьи 104.1 УК РФ. Необходимо несколько расширить перечень статей уголовного кодекса, которые бы также позволяли проводить конфискацию", - добавил юрист.
Он отметил, что инициатива спикера Госдумы отражает "реальную потребность уголовного законодательства".
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 12:37
Клишас прокомментировал идею о конфискации имущества у оскорбляющих Россию
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
 
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