https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844610878.html

Адвокат прокомментировал идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию

Адвокат прокомментировал идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию - РИА Новости, 13.01.2023

Адвокат прокомментировал идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию

Инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина о конфискации имущества уехавших россиян, оскорбляющих страну, достаточно актуальная и понятная, для ее реализации РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:20

2023-01-13T13:20

2023-01-13T13:24

россия

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина о конфискации имущества уехавших россиян, оскорбляющих страну, достаточно актуальная и понятная, для ее реализации нужно будет подкорректировать одну из статей Уголовного кодекса, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков. Ранее Володин заявил, что, по его мнению, в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. "С точки зрения внесения некоторых косметических изменений в уголовное законодательство предложение достаточно актуальное. Оно понятное и предметное", - сказал Грибаков. По его словам, под предложение Володина могут попасть статьи УК РФ 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Например, статья о дискредитации ВС РФ, как считает эксперт, "достаточно лояльная". Возбуждение уголовного дела по ней возможно только в случае совершения административного правонарушения за аналогичное деяние. Так государство дает гражданину "остановиться", отметил Грибаков. Юрист подчеркнул, что в действующем уголовном законодательстве уже есть норма, позволяющая конфисковывать имущество, - это статья 104.1 УК РФ. Тем не менее, статьи 280 и 280.3 ею не охватываются. "Какая-то коррекция уголовного законодательства в части конфискации, она, конечно, нужна. На мой взгляд, необходима коррекция статьи 104.1 УК РФ. Необходимо несколько расширить перечень статей уголовного кодекса, которые бы также позволяли проводить конфискацию", - добавил юрист. Он отметил, что инициатива спикера Госдумы отражает "реальную потребность уголовного законодательства".

https://ria.ru/20221229/konfiskatsiya-1842232736.html

https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844598945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, вячеслав володин, общество