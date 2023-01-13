https://ria.ru/20230113/khmelnitskiy-1844629841.html
Часть Хмельницкой области Украины осталась без света
Часть Хмельницкой области Украины осталась без света - РИА Новости, 13.01.2023
Часть Хмельницкой области Украины осталась без света
Значительная часть Хмельницкой области Украины обесточена из-за аварий на линиях электропередачи, графики отключения света будут действовать с отклонениями,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:27
2023-01-13T14:27
2023-01-13T14:27
жкх
украина
хмельницкая область
укрэнерго
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Значительная часть Хмельницкой области Украины обесточена из-за аварий на линиях электропередачи, графики отключения света будут действовать с отклонениями, сообщили в АО "Хмельницкоблэнерго". "На значительной части Хмельнитчины ночью и под утро произошло повреждение воздушных линий. Причинами повреждений являются гололедица на проводах, падение веток и деревьев. В связи с большим количеством отключений возможны погрешности соблюдения графика почасовых отключений", - говорится в сообщении на сайте компании. По информации энергетиков, начаты аварийно-восстановительные работы, максимально привлечены персонал и техника, но погодные условия не улучшаются и проведение работ усложняется. В четверг в национальной энергетическая компании "Укрэнерго" сообщали, что дефицит мощности в энергосистеме Украины остается значительным.
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жкх, украина, хмельницкая область, укрэнерго
ЖКХ, Украина, Хмельницкая область, Укрэнерго
Часть Хмельницкой области Украины осталась без света
Часть Хмельницкой области Украины осталась без света из-за аварий на ЛЭП
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Значительная часть Хмельницкой области Украины обесточена из-за аварий на линиях электропередачи, графики отключения света будут действовать с отклонениями, сообщили в АО "Хмельницкоблэнерго".
"На значительной части Хмельнитчины ночью и под утро произошло повреждение воздушных линий. Причинами повреждений являются гололедица на проводах, падение веток и деревьев. В связи с большим количеством отключений возможны погрешности соблюдения графика почасовых отключений", - говорится в сообщении на сайте компании.
По информации энергетиков, начаты аварийно-восстановительные работы, максимально привлечены персонал и техника, но погодные условия не улучшаются и проведение работ усложняется.
В четверг в национальной энергетическая компании "Укрэнерго
" сообщали, что дефицит мощности в энергосистеме Украины остается значительным.