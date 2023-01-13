https://ria.ru/20230113/khmelnitskiy-1844629841.html

Часть Хмельницкой области Украины осталась без света

Часть Хмельницкой области Украины осталась без света - РИА Новости, 13.01.2023

Часть Хмельницкой области Украины осталась без света

Значительная часть Хмельницкой области Украины обесточена из-за аварий на линиях электропередачи, графики отключения света будут действовать с отклонениями,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:27

2023-01-13T14:27

2023-01-13T14:27

жкх

украина

хмельницкая область

укрэнерго

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Значительная часть Хмельницкой области Украины обесточена из-за аварий на линиях электропередачи, графики отключения света будут действовать с отклонениями, сообщили в АО "Хмельницкоблэнерго". "На значительной части Хмельнитчины ночью и под утро произошло повреждение воздушных линий. Причинами повреждений являются гололедица на проводах, падение веток и деревьев. В связи с большим количеством отключений возможны погрешности соблюдения графика почасовых отключений", - говорится в сообщении на сайте компании. По информации энергетиков, начаты аварийно-восстановительные работы, максимально привлечены персонал и техника, но погодные условия не улучшаются и проведение работ усложняется. В четверг в национальной энергетическая компании "Укрэнерго" сообщали, что дефицит мощности в энергосистеме Украины остается значительным.

https://ria.ru/20230108/kiev-1843489064.html

украина

хмельницкая область

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жкх, украина, хмельницкая область, укрэнерго