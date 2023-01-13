https://ria.ru/20230113/indoneziya-1844691031.html

Президент Индонезии обвинил Европу в возвращении к колониализму

Президент Индонезии обвинил Европу в возвращении к колониализму - РИА Новости, 13.01.2023

Президент Индонезии обвинил Европу в возвращении к колониализму

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:57

2023-01-13T16:57

2023-01-13T16:57

индонезия

евросоюз

европа

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа "вернулась к скользким практикам эпохи колониализма". Индонезия запретила экспорт никелевой руды с начала 2020 года. После этого Евросоюз подал жалобу в ВТО, утверждая, что индонезийские экспортные ограничения на сырье наносят ущерб производству нержавеющей стали. К большому недовольству Индонезии комиссия ВТО в ноябре 2022 года вынесла решение в пользу ЕС. "Индонезия благословлена изобилием никеля. Страны, которые пытаются насильно заставить нас экспортировать никель, на самом деле хотят контролировать наши природные ресурсы для своего собственного процветания", - заявил Видодо, слова которого приводит местный портал Detik. Президент подчеркнул, что именно Европа виновата в том, что Индонезия не может немедленно модернизировать свою экономику и начать массовое производство электромобилей, для аккумуляторов которых необходим никель. "В состав Евросоюза входят страны, которые в прошлом колонизировали Индонезию. И сейчас позиция ЕС почти аналогична той, которая имела место во время голландского колониального периода в Индонезии… Ограничение возможности экономического роста – скользкая практика, которой не место в этом веке", - пояснил Видодо. В октябре 2022 года министр инвестиций заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов.

https://ria.ru/20230112/maslo-1844423942.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

индонезия, евросоюз, европа, джоко видодо, всемирная торговая организация (вто), опек, в мире