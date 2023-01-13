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Президент Индонезии обвинил Европу в возвращении к колониализму - РИА Новости, 13.01.2023
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Президент Индонезии обвинил Европу в возвращении к колониализму
Президент Индонезии обвинил Европу в возвращении к колониализму - РИА Новости, 13.01.2023
Президент Индонезии обвинил Европу в возвращении к колониализму
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:57
2023-01-13T16:57
индонезия
евросоюз
европа
джоко видодо
всемирная торговая организация (вто)
опек
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа "вернулась к скользким практикам эпохи колониализма". Индонезия запретила экспорт никелевой руды с начала 2020 года. После этого Евросоюз подал жалобу в ВТО, утверждая, что индонезийские экспортные ограничения на сырье наносят ущерб производству нержавеющей стали. К большому недовольству Индонезии комиссия ВТО в ноябре 2022 года вынесла решение в пользу ЕС. "Индонезия благословлена изобилием никеля. Страны, которые пытаются насильно заставить нас экспортировать никель, на самом деле хотят контролировать наши природные ресурсы для своего собственного процветания", - заявил Видодо, слова которого приводит местный портал Detik. Президент подчеркнул, что именно Европа виновата в том, что Индонезия не может немедленно модернизировать свою экономику и начать массовое производство электромобилей, для аккумуляторов которых необходим никель. "В состав Евросоюза входят страны, которые в прошлом колонизировали Индонезию. И сейчас позиция ЕС почти аналогична той, которая имела место во время голландского колониального периода в Индонезии… Ограничение возможности экономического роста – скользкая практика, которой не место в этом веке", - пояснил Видодо. В октябре 2022 года министр инвестиций заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов.
https://ria.ru/20230112/maslo-1844423942.html
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индонезия, евросоюз, европа, джоко видодо, всемирная торговая организация (вто), опек, в мире
Индонезия, Евросоюз, Европа, Джоко Видодо, Всемирная торговая организация (ВТО), ОПЕК, В мире
16:57 13.01.2023
 
Президент Индонезии обвинил Европу в возвращении к колониализму

Глава Индонезии Видодо обвинил Европу в ограничении свободы действий развивающихся стран

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа "вернулась к скользким практикам эпохи колониализма".
Индонезия запретила экспорт никелевой руды с начала 2020 года. После этого Евросоюз подал жалобу в ВТО, утверждая, что индонезийские экспортные ограничения на сырье наносят ущерб производству нержавеющей стали. К большому недовольству Индонезии комиссия ВТО в ноябре 2022 года вынесла решение в пользу ЕС.
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"Индонезия благословлена изобилием никеля. Страны, которые пытаются насильно заставить нас экспортировать никель, на самом деле хотят контролировать наши природные ресурсы для своего собственного процветания", - заявил Видодо, слова которого приводит местный портал Detik.
Президент подчеркнул, что именно Европа виновата в том, что Индонезия не может немедленно модернизировать свою экономику и начать массовое производство электромобилей, для аккумуляторов которых необходим никель.
"В состав Евросоюза входят страны, которые в прошлом колонизировали Индонезию. И сейчас позиция ЕС почти аналогична той, которая имела место во время голландского колониального периода в Индонезии… Ограничение возможности экономического роста – скользкая практика, которой не место в этом веке", - пояснил Видодо.
В октябре 2022 года министр инвестиций заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов.
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ИндонезияЕвросоюзЕвропаДжоко ВидодоВсемирная торговая организация (ВТО)ОПЕКВ мире
 
 
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