Президент Индонезии обвинил Европу в возвращении к колониализму
Глава Индонезии Видодо обвинил Европу в ограничении свободы действий развивающихся стран
Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа "вернулась к скользким практикам эпохи колониализма".
Индонезия запретила экспорт никелевой руды с начала 2020 года. После этого Евросоюз подал жалобу в ВТО, утверждая, что индонезийские экспортные ограничения на сырье наносят ущерб производству нержавеющей стали. К большому недовольству Индонезии комиссия ВТО в ноябре 2022 года вынесла решение в пользу ЕС.
"Индонезия благословлена изобилием никеля. Страны, которые пытаются насильно заставить нас экспортировать никель, на самом деле хотят контролировать наши природные ресурсы для своего собственного процветания", - заявил Видодо, слова которого приводит местный портал Detik.
Президент подчеркнул, что именно Европа виновата в том, что Индонезия не может немедленно модернизировать свою экономику и начать массовое производство электромобилей, для аккумуляторов которых необходим никель.
"В состав Евросоюза входят страны, которые в прошлом колонизировали Индонезию. И сейчас позиция ЕС почти аналогична той, которая имела место во время голландского колониального периода в Индонезии… Ограничение возможности экономического роста – скользкая практика, которой не место в этом веке", - пояснил Видодо.
В октябре 2022 года министр инвестиций заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов.
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