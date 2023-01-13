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Цены на газ для жителей ЕС выросли в ноябре 2022 года почти на 60 процентов - РИА Новости, 13.01.2023
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Цены на газ для жителей ЕС выросли в ноябре 2022 года почти на 60 процентов
Цены на газ для жителей ЕС выросли в ноябре 2022 года почти на 60 процентов - РИА Новости, 13.01.2023
Цены на газ для жителей ЕС выросли в ноябре 2022 года почти на 60 процентов
Цены на "голубое топливо" для жителей столичных городов 27 стран Евросоюза выросли в ноябре прошлого года почти на 60% по сравнению с показателями того же... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:50
2023-01-13T17:50
экономика
европа
евросоюз
еврокомиссия
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Цены на "голубое топливо" для жителей столичных городов 27 стран Евросоюза выросли в ноябре прошлого года почти на 60% по сравнению с показателями того же периода 2021 года, говорится в квартальном отчете по рынку газа, размещенном на сайте Еврокомиссии. При этом в июле и августе прошлого года было зафиксировано удвоение розничных цен. Некоторое сокращение стоимости газа для жителей столичных городов союза, "вероятно, говорит о том, что изменение ситуации на оптовом рынке уже проявилось в розничных ценах", указано в отчете. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Летом 2022 года они достигали исторических максимумов. В конце года цены снижались. Однако несмотря на текущее их сокращение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
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экономика, европа, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть
Экономика, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Цены на нефть
17:50 13.01.2023
 
Цены на газ для жителей ЕС выросли в ноябре 2022 года почти на 60 процентов

ЕК: цены на газ для жителей 27 стран ЕС выросли в ноябре 2022 года почти на 60 процентов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Цены на "голубое топливо" для жителей столичных городов 27 стран Евросоюза выросли в ноябре прошлого года почти на 60% по сравнению с показателями того же периода 2021 года, говорится в квартальном отчете по рынку газа, размещенном на сайте Еврокомиссии.
"Розничные цены на газ для домохозяйств в столицах ЕС в ноябре 2022 года выросли, по оценкам, на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - отмечается в отчете.
При этом в июле и августе прошлого года было зафиксировано удвоение розничных цен.
Некоторое сокращение стоимости газа для жителей столичных городов союза, "вероятно, говорит о том, что изменение ситуации на оптовом рынке уже проявилось в розничных ценах", указано в отчете.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Летом 2022 года они достигали исторических максимумов. В конце года цены снижались. Однако несмотря на текущее их сокращение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 15:21
Хранилища газа в ЕС почти заполнены в начале года
 
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