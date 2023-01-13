https://ria.ru/20230113/gaz-1844706470.html

Цены на газ для жителей ЕС выросли в ноябре 2022 года почти на 60 процентов

Цены на газ для жителей ЕС выросли в ноябре 2022 года почти на 60 процентов - РИА Новости, 13.01.2023

Цены на газ для жителей ЕС выросли в ноябре 2022 года почти на 60 процентов

Цены на "голубое топливо" для жителей столичных городов 27 стран Евросоюза выросли в ноябре прошлого года почти на 60% по сравнению с показателями того же... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:50

2023-01-13T17:50

2023-01-13T17:50

экономика

европа

евросоюз

еврокомиссия

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Цены на "голубое топливо" для жителей столичных городов 27 стран Евросоюза выросли в ноябре прошлого года почти на 60% по сравнению с показателями того же периода 2021 года, говорится в квартальном отчете по рынку газа, размещенном на сайте Еврокомиссии. При этом в июле и августе прошлого года было зафиксировано удвоение розничных цен. Некоторое сокращение стоимости газа для жителей столичных городов союза, "вероятно, говорит о том, что изменение ситуации на оптовом рынке уже проявилось в розничных ценах", указано в отчете. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Летом 2022 года они достигали исторических максимумов. В конце года цены снижались. Однако несмотря на текущее их сокращение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20230104/gaz-1843054906.html

европа

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, европа, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть