https://ria.ru/20230113/belotserkovskaya-1844589968.html

Адвокат рассказала об аресте имущества Белоцерковской* по делу о фейках

Адвокат рассказала об аресте имущества Белоцерковской* по делу о фейках - РИА Новости, 13.01.2023

Адвокат рассказала об аресте имущества Белоцерковской* по делу о фейках

Басманный районный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской* на 153 миллиона рублей в рамках уголовного дела о распространении фейков о... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:16

2023-01-13T12:16

2023-01-13T17:32

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской* на 153 миллиона рублей в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом рассказала адвокат по назначению Эльвира Кашигина со ссылкой на материалы дела. "Здесь арестовано имущество на 153 миллиона рублей, а санкция статьи предусматривает штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей", — заявила адвокат, опротестовывая ходатайство следствия о продлении ареста имущества. Речь, среди прочего, идет о квартире в Санкт-Петербурге, земельном участке с домом и машино-месте. Сегодня проходит первое заседание в заочном формате по данному делу. Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами России убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче". Белоцерковская находится за границей, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург