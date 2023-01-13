https://ria.ru/20230113/belotserkovskaya-1844589968.html
Адвокат рассказала об аресте имущества Белоцерковской* по делу о фейках
Адвокат рассказала об аресте имущества Белоцерковской* по делу о фейках - РИА Новости, 13.01.2023
Адвокат рассказала об аресте имущества Белоцерковской* по делу о фейках
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской* на 153 миллиона рублей в рамках уголовного дела о распространении фейков о... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:16
2023-01-13T12:16
2023-01-13T17:32
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской* на 153 миллиона рублей в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом рассказала адвокат по назначению Эльвира Кашигина со ссылкой на материалы дела. "Здесь арестовано имущество на 153 миллиона рублей, а санкция статьи предусматривает штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей", — заявила адвокат, опротестовывая ходатайство следствия о продлении ареста имущества. Речь, среди прочего, идет о квартире в Санкт-Петербурге, земельном участке с домом и машино-месте. Сегодня проходит первое заседание в заочном формате по данному делу. Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами России убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче". Белоцерковская находится за границей, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
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Происшествия, Санкт-Петербург
12:16 13.01.2023 (обновлено: 17:32 13.01.2023)
Адвокат рассказала об аресте имущества Белоцерковской* по делу о фейках
Адвокат Кашигина: по делу Белоцерковской арестовали имущество на 153 миллиона рублей
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской* на 153 миллиона рублей в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об этом рассказала адвокат по назначению Эльвира Кашигина со ссылкой на материалы дела.
"Здесь арестовано имущество на 153 миллиона рублей, а санкция статьи предусматривает штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей", — заявила адвокат, опротестовывая ходатайство следствия о продлении ареста имущества.
Речь, среди прочего, идет о квартире в Санкт-Петербурге, земельном участке с домом и машино-месте.
Сегодня проходит первое заседание в заочном формате по данному делу.
Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами России убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче".
Белоцерковская находится за границей, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.