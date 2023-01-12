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В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о повреждении инфраструктуры
В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 12.01.2023
В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о повреждении инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили в назначенной украинскими властями областной военной администрации. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:10
2023-01-12T09:10
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили в назначенной украинскими властями областной военной администрации. "В результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили объекты инфраструктуры. Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы", - говорится в Telegram-канале назначенной Киевом администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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запорожье, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Происшествия
09:10 12.01.2023
 
В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры ночью

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили в назначенной украинскими властями областной военной администрации.
"В результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили объекты инфраструктуры. Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы", - говорится в Telegram-канале назначенной Киевом администрации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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