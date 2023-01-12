https://ria.ru/20230112/zaporozhe-1844290999.html

В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 12.01.2023

В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о повреждении инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили в назначенной украинскими властями областной военной администрации. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:10

2023-01-12T09:10

2023-01-12T09:10

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили в назначенной украинскими властями областной военной администрации. "В результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили объекты инфраструктуры. Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы", - говорится в Telegram-канале назначенной Киевом администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожье, запорожская область, происшествия