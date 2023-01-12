Новгородский губернатор поддержал новый законопроект о занятости
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал внесенный в Госдуму проект новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", которым предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы.
"Полностью поддерживаю данный законопроект. Его ждали давно, ведь изменения не вносились несколько десятилетий. Сейчас уже совершенно новые реалии трудоустройства", – сказал Никитин, слова которого процитировал в пресс-службе областного правительства.
По слова Никитина, возглавляющего Комиссию госсовета по соцполитике, центры занятости должны перестать быть местом, где люди просто оформляют пособие.
"Необходимо настроить службы занятости таким образом, чтобы работать с человеком индивидуально, с учетом его жизненной ситуации. Помогать ему стать современным, востребованным, успешным профессионалом", - отметил губернатор.
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Он отметил норму, предписывающую службам занятости работать с образовательными организациями для профориентации и трудоустройства молодых специалистов.
"Появляется норма о содействии занятости учащихся в свободное от учебы время. Эти новеллы помогут нашим молодым специалистам уже с момента обучения и профориентации понимать, где они смогут работать. Это уверенность в своих силах, что очень важно для нашей молодежи, которая только начинает пробовать свои силы во взрослом мире", - сказал Никитин.
Глава региона также отметил важность того, что документ предусматривает получение в первостепенном порядке участниками специальной военной операции и их семьями улуг служб занятости.
"Мы в комиссии госсовета неоднократно говорили о необходимости преференций для участников СВО и их семей. Считаю, что военнослужащие, которые отдают долг Родине, вернувшись из зоны спецоперации, должны получать комплексную поддержку: это и медицинская реабилитация, и психологическая реабилитация, социальная адаптация, трудоустройство. Их жизнь должна стать проще – потому что героев надо поддерживать. И данный законопроект - один из первых шагов в направлении", - сказал Никитин.
Он выразил надежду, что в дальнейшем будет создана комплексная система социальной поддержки на общероссийском уровне.
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