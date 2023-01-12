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Новгородский губернатор поддержал новый законопроект о занятости - РИА Новости, 12.01.2023
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Новгородский губернатор поддержал новый законопроект о занятости
Новгородский губернатор поддержал новый законопроект о занятости - РИА Новости, 12.01.2023
Новгородский губернатор поддержал новый законопроект о занятости
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал внесенный в Госдуму проект новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:35
2023-01-12T15:35
новгородская область
андрей никитин (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал внесенный в Госдуму проект новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", которым предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы.По слова Никитина, возглавляющего Комиссию госсовета по соцполитике, центры занятости должны перестать быть местом, где люди просто оформляют пособие.Он отметил норму, предписывающую службам занятости работать с образовательными организациями для профориентации и трудоустройства молодых специалистов.Глава региона также отметил важность того, что документ предусматривает получение в первостепенном порядке участниками специальной военной операции и их семьями улуг служб занятости."Мы в комиссии госсовета неоднократно говорили о необходимости преференций для участников СВО и их семей. Считаю, что военнослужащие, которые отдают долг Родине, вернувшись из зоны спецоперации, должны получать комплексную поддержку: это и медицинская реабилитация, и психологическая реабилитация, социальная адаптация, трудоустройство. Их жизнь должна стать проще – потому что героев надо поддерживать. И данный законопроект - один из первых шагов в направлении", - сказал Никитин.Он выразил надежду, что в дальнейшем будет создана комплексная система социальной поддержки на общероссийском уровне.
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новгородская область, андрей никитин (политик), госдума рф
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Госдума РФ
15:35 12.01.2023
 

Новгородский губернатор поддержал новый законопроект о занятости

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал внесенный в Госдуму проект новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", которым предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы.
"Полностью поддерживаю данный законопроект. Его ждали давно, ведь изменения не вносились несколько десятилетий. Сейчас уже совершенно новые реалии трудоустройства", – сказал Никитин, слова которого процитировал в пресс-службе областного правительства.
По слова Никитина, возглавляющего Комиссию госсовета по соцполитике, центры занятости должны перестать быть местом, где люди просто оформляют пособие.
"Необходимо настроить службы занятости таким образом, чтобы работать с человеком индивидуально, с учетом его жизненной ситуации. Помогать ему стать современным, востребованным, успешным профессионалом", - отметил губернатор.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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В Новгородской области 2023 год станет Годом социальной поддержки жителей
Он отметил норму, предписывающую службам занятости работать с образовательными организациями для профориентации и трудоустройства молодых специалистов.
"Появляется норма о содействии занятости учащихся в свободное от учебы время. Эти новеллы помогут нашим молодым специалистам уже с момента обучения и профориентации понимать, где они смогут работать. Это уверенность в своих силах, что очень важно для нашей молодежи, которая только начинает пробовать свои силы во взрослом мире", - сказал Никитин.
Глава региона также отметил важность того, что документ предусматривает получение в первостепенном порядке участниками специальной военной операции и их семьями улуг служб занятости.
"Мы в комиссии госсовета неоднократно говорили о необходимости преференций для участников СВО и их семей. Считаю, что военнослужащие, которые отдают долг Родине, вернувшись из зоны спецоперации, должны получать комплексную поддержку: это и медицинская реабилитация, и психологическая реабилитация, социальная адаптация, трудоустройство. Их жизнь должна стать проще – потому что героев надо поддерживать. И данный законопроект - один из первых шагов в направлении", - сказал Никитин.
Он выразил надежду, что в дальнейшем будет создана комплексная система социальной поддержки на общероссийском уровне.
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