https://ria.ru/20230112/zakonoproekt-1844416681.html

Новгородский губернатор поддержал новый законопроект о занятости

Новгородский губернатор поддержал новый законопроект о занятости - РИА Новости, 12.01.2023

Новгородский губернатор поддержал новый законопроект о занятости

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал внесенный в Госдуму проект новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:35

2023-01-12T15:35

2023-01-12T15:35

новгородская область

андрей никитин (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал внесенный в Госдуму проект новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", которым предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы.По слова Никитина, возглавляющего Комиссию госсовета по соцполитике, центры занятости должны перестать быть местом, где люди просто оформляют пособие.Он отметил норму, предписывающую службам занятости работать с образовательными организациями для профориентации и трудоустройства молодых специалистов.Глава региона также отметил важность того, что документ предусматривает получение в первостепенном порядке участниками специальной военной операции и их семьями улуг служб занятости."Мы в комиссии госсовета неоднократно говорили о необходимости преференций для участников СВО и их семей. Считаю, что военнослужащие, которые отдают долг Родине, вернувшись из зоны спецоперации, должны получать комплексную поддержку: это и медицинская реабилитация, и психологическая реабилитация, социальная адаптация, трудоустройство. Их жизнь должна стать проще – потому что героев надо поддерживать. И данный законопроект - один из первых шагов в направлении", - сказал Никитин.Он выразил надежду, что в дальнейшем будет создана комплексная система социальной поддержки на общероссийском уровне.

https://ria.ru/20221228/podderzhka-1841995546.html

https://ria.ru/20221128/pomoschniki-1834746972.html

новгородская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, андрей никитин (политик), госдума рф