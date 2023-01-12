https://ria.ru/20230112/zaderzhanie-1844502177.html
Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали
Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали - РИА Новости, 12.01.2023
Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали
Водителя погрузчика, из-за которого ребенка засыпало снегом в Ленинградской области, задержали, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:13
2023-01-12T21:13
2023-01-12T21:13
происшествия
гатчина
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Водителя погрузчика, из-за которого ребенка засыпало снегом в Ленинградской области, задержали, сообщает региональное СУСК РФ. Инцидент произошел в Гатчине. Было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Уборку снега с применением спецтехники на площади в Гатчине 11 января проводило учреждение "Управление благоустройства и дорожного хозяйства". По версии следствия, погрузчик под управлением водителя, "действуя умышленно, с целью причинения смерти двум и более малолетним, видя, что на снежной насыпи находятся дети, неоднократно загребая ковшом снег, сдвигал часть снега в их сторону". Отмечается, что в результате малолетняя девочка не смогла выбраться самостоятельно из-под снега, очевидцы откопали ее с помощью лопат. Как сообщает ведомство, в отношении водителя погрузчика дополнительно возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц, малолетних, общеопасным способом". "В настоящее время водитель погрузчика задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Также следователи изучают нормативно-техническую и служебную документацию с целью оценки действий ответственных должностных лиц, не обеспечивших контроль безопасности уборочных работ.
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гатчина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Снегоуборщик засыпал ребенка снегом. Работа следователей после происшествия
Снегоуборщик засыпал ребенка снегом. Работа следователей после происшествия
2023-01-12T21:13
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гатчина, россия, ленинградская область
Происшествия, Гатчина, Россия, Ленинградская область
Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали
В Гатчине задержали водителя погрузчика, из-за которого малолетнюю девочку засыпало снегом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости.
Водителя погрузчика, из-за которого ребенка засыпало снегом в Ленинградской области, задержали, сообщает региональное СУСК РФ
.
Инцидент произошел в Гатчине
. Было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Уборку снега с применением спецтехники на площади в Гатчине 11 января проводило учреждение "Управление благоустройства и дорожного хозяйства". По версии следствия, погрузчик под управлением водителя, "действуя умышленно, с целью причинения смерти двум и более малолетним, видя, что на снежной насыпи находятся дети, неоднократно загребая ковшом снег, сдвигал часть снега в их сторону".
Отмечается, что в результате малолетняя девочка не смогла выбраться самостоятельно из-под снега, очевидцы откопали ее с помощью лопат.
Как сообщает ведомство, в отношении водителя погрузчика дополнительно возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц, малолетних, общеопасным способом".
"В настоящее время водитель погрузчика задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Также следователи изучают нормативно-техническую и служебную документацию с целью оценки действий ответственных должностных лиц, не обеспечивших контроль безопасности уборочных работ.