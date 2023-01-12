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Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали - РИА Новости, 12.01.2023
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Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали
Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали - РИА Новости, 12.01.2023
Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали
Водителя погрузчика, из-за которого ребенка засыпало снегом в Ленинградской области, задержали, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:13
2023-01-12T21:13
происшествия
гатчина
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Водителя погрузчика, из-за которого ребенка засыпало снегом в Ленинградской области, задержали, сообщает региональное СУСК РФ. Инцидент произошел в Гатчине. Было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Уборку снега с применением спецтехники на площади в Гатчине 11 января проводило учреждение "Управление благоустройства и дорожного хозяйства". По версии следствия, погрузчик под управлением водителя, "действуя умышленно, с целью причинения смерти двум и более малолетним, видя, что на снежной насыпи находятся дети, неоднократно загребая ковшом снег, сдвигал часть снега в их сторону". Отмечается, что в результате малолетняя девочка не смогла выбраться самостоятельно из-под снега, очевидцы откопали ее с помощью лопат. Как сообщает ведомство, в отношении водителя погрузчика дополнительно возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц, малолетних, общеопасным способом". "В настоящее время водитель погрузчика задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Также следователи изучают нормативно-техническую и служебную документацию с целью оценки действий ответственных должностных лиц, не обеспечивших контроль безопасности уборочных работ.
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гатчина
россия
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Снегоуборщик засыпал ребенка снегом. Работа следователей после происшествия
Снегоуборщик засыпал ребенка снегом. Работа следователей после происшествия
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происшествия, гатчина, россия, ленинградская область
Происшествия, Гатчина, Россия, Ленинградская область
21:13 12.01.2023
 
Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали

В Гатчине задержали водителя погрузчика, из-за которого малолетнюю девочку засыпало снегом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкПогрузка снега в кузов грузового автомобиля
Погрузка снега в кузов грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Погрузка снега в кузов грузового автомобиля. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Водителя погрузчика, из-за которого ребенка засыпало снегом в Ленинградской области, задержали, сообщает региональное СУСК РФ.
Инцидент произошел в Гатчине. Было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Уборку снега с применением спецтехники на площади в Гатчине 11 января проводило учреждение "Управление благоустройства и дорожного хозяйства". По версии следствия, погрузчик под управлением водителя, "действуя умышленно, с целью причинения смерти двум и более малолетним, видя, что на снежной насыпи находятся дети, неоднократно загребая ковшом снег, сдвигал часть снега в их сторону".
Отмечается, что в результате малолетняя девочка не смогла выбраться самостоятельно из-под снега, очевидцы откопали ее с помощью лопат.
Как сообщает ведомство, в отношении водителя погрузчика дополнительно возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц, малолетних, общеопасным способом".
"В настоящее время водитель погрузчика задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Также следователи изучают нормативно-техническую и служебную документацию с целью оценки действий ответственных должностных лиц, не обеспечивших контроль безопасности уборочных работ.
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ПроисшествияГатчинаРоссияЛенинградская область
 
 
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