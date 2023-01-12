https://ria.ru/20230112/zaderzhanie-1844502177.html

Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали

Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали - РИА Новости, 12.01.2023

Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Гатчине, задержали

Водителя погрузчика, из-за которого ребенка засыпало снегом в Ленинградской области, задержали, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T21:13

2023-01-12T21:13

2023-01-12T21:13

происшествия

гатчина

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Водителя погрузчика, из-за которого ребенка засыпало снегом в Ленинградской области, задержали, сообщает региональное СУСК РФ. Инцидент произошел в Гатчине. Было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Уборку снега с применением спецтехники на площади в Гатчине 11 января проводило учреждение "Управление благоустройства и дорожного хозяйства". По версии следствия, погрузчик под управлением водителя, "действуя умышленно, с целью причинения смерти двум и более малолетним, видя, что на снежной насыпи находятся дети, неоднократно загребая ковшом снег, сдвигал часть снега в их сторону". Отмечается, что в результате малолетняя девочка не смогла выбраться самостоятельно из-под снега, очевидцы откопали ее с помощью лопат. Как сообщает ведомство, в отношении водителя погрузчика дополнительно возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц, малолетних, общеопасным способом". "В настоящее время водитель погрузчика задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Также следователи изучают нормативно-техническую и служебную документацию с целью оценки действий ответственных должностных лиц, не обеспечивших контроль безопасности уборочных работ.

https://ria.ru/20230104/lavina-1843026463.html

гатчина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Снегоуборщик засыпал ребенка снегом. Работа следователей после происшествия Снегоуборщик засыпал ребенка снегом. Работа следователей после происшествия 2023-01-12T21:13 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, гатчина, россия, ленинградская область