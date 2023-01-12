https://ria.ru/20230112/vrachi-1844371425.html

Липецкая область продолжит привлекать врачей узких специальностей

Липецкая область продолжит привлекать врачей узких специальностей - РИА Новости, 12.01.2023

Липецкая область продолжит привлекать врачей узких специальностей

В 2022 году в медучреждения Липецкой области по региональной программе "Губернаторские полтора миллиона" пришли на работу 52 врача дефицитных специальностей,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:01

2023-01-12T13:01

2023-01-12T13:01

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

нацпроекты

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ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. В 2022 году в медучреждения Липецкой области по региональной программе "Губернаторские полтора миллиона" пришли на работу 52 врача дефицитных специальностей, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Липецкая область испытывает определенную нехватку медиков, но проблема решается с помощью программ и мер поддержки новых специалистов. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем стопроцентной обеспеченности медицинских учреждений кадрами", – подчеркнул Артамонов.Работа по привлечению медицинских кадров – одно из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". В связи с этим в 2019 году в Липецкой области по инициативе главы региона стартовала программа поддержки "Губернаторский миллион" (с 2022 года - "Губернаторские полтора миллиона"). За время действия программы в липецкую медицину пришли 126 врачей узких специальностей.

https://ria.ru/20230110/naselenie-1843896529.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, нацпроекты