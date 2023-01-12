https://ria.ru/20230112/vrachi-1844371425.html
Липецкая область продолжит привлекать врачей узких специальностей
Липецкая область продолжит привлекать врачей узких специальностей - РИА Новости, 12.01.2023
Липецкая область продолжит привлекать врачей узких специальностей
В 2022 году в медучреждения Липецкой области по региональной программе "Губернаторские полтора миллиона" пришли на работу 52 врача дефицитных специальностей,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:01
2023-01-12T13:01
2023-01-12T13:01
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
нацпроекты
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ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. В 2022 году в медучреждения Липецкой области по региональной программе "Губернаторские полтора миллиона" пришли на работу 52 врача дефицитных специальностей, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Липецкая область испытывает определенную нехватку медиков, но проблема решается с помощью программ и мер поддержки новых специалистов. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем стопроцентной обеспеченности медицинских учреждений кадрами", – подчеркнул Артамонов.Работа по привлечению медицинских кадров – одно из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". В связи с этим в 2019 году в Липецкой области по инициативе главы региона стартовала программа поддержки "Губернаторский миллион" (с 2022 года - "Губернаторские полтора миллиона"). За время действия программы в липецкую медицину пришли 126 врачей узких специальностей.
https://ria.ru/20230110/naselenie-1843896529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, нацпроекты
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Нацпроекты