https://ria.ru/20230112/voennye-1844396978.html

Российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 12.01.2023

Российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 5 единиц техники в районе Новомихайловки, Пречистовки и Новоселки в ДНР,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:29

2023-01-12T14:29

2023-01-12T14:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 5 единиц техники в районе Новомихайловки, Пречистовки и Новоселки в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

донецкая народная республика

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф