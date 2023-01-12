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Российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/voennye-1844396978.html
Российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 12.01.2023
Российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 5 единиц техники в районе Новомихайловки, Пречистовки и Новоселки в ДНР,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:29
2023-01-12T14:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 5 единиц техники в районе Новомихайловки, Пречистовки и Новоселки в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
14:29 12.01.2023 (обновлено: 14:35 12.01.2023)
 
Российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 5 единиц техники в районе Новомихайловки, Пречистовки и Новоселки в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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