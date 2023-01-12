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Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 12.01.2023
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Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии
Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 12.01.2023
Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии
В городах Кропивницкий и Светловодск на Украине из-за аварии остановлена работа всех насосных станций, воду в городах развозят на машинах, сообщила в четверг... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:35
2023-01-12T14:35
в мире
украина
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В городах Кропивницкий и Светловодск на Украине из-за аварии остановлена работа всех насосных станций, воду в городах развозят на машинах, сообщила в четверг директор водоканала ОКПП "Днепр-Кировоград" Валентина Давидчук. "Из-за аварии на насосной станции в Светловодске, в Кропивницком 12 января остановлены все насосные станции. Водоканал будет развозить воду машинами. Светловодск также без воды", - заявила Давидчук в комментарии изданию "Общественное". Она отметила, что в Светловодске продолжается просушка оборудования насосной станции, где накануне произошла авария. Давидчук добавила, что работают местные водозаборы, благодаря которым вода находится в определенных микрорайонах Кропивницкого, в городе сохраняется некоторый запас воды.
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в мире, украина
В мире, Украина
14:35 12.01.2023
 
Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии

Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии на насосной станции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОтсутствие воды в кране
Отсутствие воды в кране - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отсутствие воды в кране. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В городах Кропивницкий и Светловодск на Украине из-за аварии остановлена работа всех насосных станций, воду в городах развозят на машинах, сообщила в четверг директор водоканала ОКПП "Днепр-Кировоград" Валентина Давидчук.
"Из-за аварии на насосной станции в Светловодске, в Кропивницком 12 января остановлены все насосные станции. Водоканал будет развозить воду машинами. Светловодск также без воды", - заявила Давидчук в комментарии изданию "Общественное".
Она отметила, что в Светловодске продолжается просушка оборудования насосной станции, где накануне произошла авария. Давидчук добавила, что работают местные водозаборы, благодаря которым вода находится в определенных микрорайонах Кропивницкого, в городе сохраняется некоторый запас воды.
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