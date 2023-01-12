https://ria.ru/20230112/voda-1844399723.html
Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии
Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 12.01.2023
Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии
В городах Кропивницкий и Светловодск на Украине из-за аварии остановлена работа всех насосных станций, воду в городах развозят на машинах, сообщила в четверг... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:35
2023-01-12T14:35
2023-01-12T14:35
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742322136_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_461d170d54cc6cd80367766ae9bbb514.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В городах Кропивницкий и Светловодск на Украине из-за аварии остановлена работа всех насосных станций, воду в городах развозят на машинах, сообщила в четверг директор водоканала ОКПП "Днепр-Кировоград" Валентина Давидчук. "Из-за аварии на насосной станции в Светловодске, в Кропивницком 12 января остановлены все насосные станции. Водоканал будет развозить воду машинами. Светловодск также без воды", - заявила Давидчук в комментарии изданию "Общественное". Она отметила, что в Светловодске продолжается просушка оборудования насосной станции, где накануне произошла авария. Давидчук добавила, что работают местные водозаборы, благодаря которым вода находится в определенных микрорайонах Кропивницкого, в городе сохраняется некоторый запас воды.
https://ria.ru/20230112/kamenskoe-1844371849.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742322136_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fec5cc0a63cb7e30c014250f8cb9b068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии
Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии на насосной станции
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В городах Кропивницкий и Светловодск на Украине из-за аварии остановлена работа всех насосных станций, воду в городах развозят на машинах, сообщила в четверг директор водоканала ОКПП "Днепр-Кировоград" Валентина Давидчук.
"Из-за аварии на насосной станции в Светловодске, в Кропивницком 12 января остановлены все насосные станции. Водоканал будет развозить воду машинами. Светловодск также без воды", - заявила Давидчук в комментарии изданию "Общественное".
Она отметила, что в Светловодске продолжается просушка оборудования насосной станции, где накануне произошла авария. Давидчук добавила, что работают местные водозаборы, благодаря которым вода находится в определенных микрорайонах Кропивницкого, в городе сохраняется некоторый запас воды.