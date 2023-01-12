https://ria.ru/20230112/voda-1844399723.html

Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии

Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 12.01.2023

Кропивницкий и Светловодск на Украине остались без воды из-за аварии

В городах Кропивницкий и Светловодск на Украине из-за аварии остановлена работа всех насосных станций, воду в городах развозят на машинах, сообщила в четверг... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:35

2023-01-12T14:35

2023-01-12T14:35

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В городах Кропивницкий и Светловодск на Украине из-за аварии остановлена работа всех насосных станций, воду в городах развозят на машинах, сообщила в четверг директор водоканала ОКПП "Днепр-Кировоград" Валентина Давидчук. "Из-за аварии на насосной станции в Светловодске, в Кропивницком 12 января остановлены все насосные станции. Водоканал будет развозить воду машинами. Светловодск также без воды", - заявила Давидчук в комментарии изданию "Общественное". Она отметила, что в Светловодске продолжается просушка оборудования насосной станции, где накануне произошла авария. Давидчук добавила, что работают местные водозаборы, благодаря которым вода находится в определенных микрорайонах Кропивницкого, в городе сохраняется некоторый запас воды.

https://ria.ru/20230112/kamenskoe-1844371849.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина