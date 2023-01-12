https://ria.ru/20230112/soledar-1844429058.html

В ДНР объяснили значение взятия российскими силами Соледара

В ДНР объяснили значение взятия российскими силами Соледара - РИА Новости, 12.01.2023

В ДНР объяснили значение взятия российскими силами Соледара

Взятие города Соледара в ДНР под контроль дает возможность изолировать украинские войска в Артемовске, заявил в эфире "Соловьев Live" подполковник Народной... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:05

2023-01-12T16:05

2023-01-12T16:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

соледар

артемовск

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Взятие города Соледара в ДНР под контроль дает возможность изолировать украинские войска в Артемовске, заявил в эфире "Соловьев Live" подполковник Народной милиции (НМ) ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский.Он обратил внимание, что Соледар имеет чрезвычайно важное значение. Таким образом, пояснил он, Соледар прежде всего важен с точки зрения "изоляции боевых действий". Его взятие позволит перерезать "все возможные логистические пути к артемовской группировке", не позволяя противнику доставлять в город подкрепления и боеприпасы.Кроме того, освобождение Соледара позволяет вести артогонь в направлении Славянска, Краматорска, Константиновки, Артемовска и Северска. Накануне вечером руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.По его словам, ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230112/soledar-1844380107.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

донецкая народная республика

соледар

артемовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, соледар, артемовск