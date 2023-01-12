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В ДНР объяснили значение взятия российскими силами Соледара - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/soledar-1844429058.html
В ДНР объяснили значение взятия российскими силами Соледара
В ДНР объяснили значение взятия российскими силами Соледара - РИА Новости, 12.01.2023
В ДНР объяснили значение взятия российскими силами Соледара
Взятие города Соледара в ДНР под контроль дает возможность изолировать украинские войска в Артемовске, заявил в эфире "Соловьев Live" подполковник Народной... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:05
2023-01-12T16:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
соледар
артемовск
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Взятие города Соледара в ДНР под контроль дает возможность изолировать украинские войска в Артемовске, заявил в эфире "Соловьев Live" подполковник Народной милиции (НМ) ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский.Он обратил внимание, что Соледар имеет чрезвычайно важное значение. Таким образом, пояснил он, Соледар прежде всего важен с точки зрения "изоляции боевых действий". Его взятие позволит перерезать "все возможные логистические пути к артемовской группировке", не позволяя противнику доставлять в город подкрепления и боеприпасы.Кроме того, освобождение Соледара позволяет вести артогонь в направлении Славянска, Краматорска, Константиновки, Артемовска и Северска. Накануне вечером руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.По его словам, ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
соледар
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донецкая народная республика, соледар, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Соледар, Артемовск
16:05 12.01.2023 (обновлено: 16:47 12.01.2023)
 
В ДНР объяснили значение взятия российскими силами Соледара

Подполковник НМ ДНР Баевский: взятие Соледара позволит изолировать противника в Артемовске

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Взятие города Соледара в ДНР под контроль дает возможность изолировать украинские войска в Артемовске, заявил в эфире "Соловьев Live" подполковник Народной милиции (НМ) ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский.
Он обратил внимание, что Соледар имеет чрезвычайно важное значение.

"С одной стороны, это полностью перерезает пути возможного снабжения со стороны Северска. С другой стороны, взятие Соледара под контроль означает фактически прямую видимость трассы со Славянска на Артемовск и возможность работы по ней практически прямой наводкой. Однозначно она будет обстреливаться всеми видами вооружения", — сказал он.

Таким образом, пояснил он, Соледар прежде всего важен с точки зрения "изоляции боевых действий". Его взятие позволит перерезать "все возможные логистические пути к артемовской группировке", не позволяя противнику доставлять в город подкрепления и боеприпасы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, освобождение Соледара позволяет вести артогонь в направлении Славянска, Краматорска, Константиновки, Артемовска и Северска.

"Это говорит о том, что штурм пройдет с меньшим количеством жертв и оборона противника будет продавлена в более быстрые сроки. Поэтому Соледар очень важен. Возможно, это даже самый важный "кирпич" в вопросе штурма Артемовска", — заключил Баевский.

Накануне вечером руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.
По его словам, ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 13:32Специальная военная операция на Украине
В Кремле отметили героизм российских военных при взятии Соледара
Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны АртемовскСеверск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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