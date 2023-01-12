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Отдых круглый год: чем привлекают туристов зимние пляжи Сочи - РИА Новости, 12.01.2023
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Туризм
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Отдых круглый год: чем привлекают туристов зимние пляжи Сочи
Отдых круглый год: чем привлекают туристов зимние пляжи Сочи - РИА Новости, 12.01.2023
Отдых круглый год: чем привлекают туристов зимние пляжи Сочи
Пляжи Сочи — излюбленное место отдыха у горожан и туристов не только летом, но и зимой. Тем более что к холодному сезону инфраструктуру специально обновляют:... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:55
2023-01-12T15:55
фото
туризм
новости - туризм
сочи
адлер
отдых в россии
куда поехать
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пляжи Сочи — излюбленное место отдыха у горожан и туристов не только летом, но и зимой. Тем более что к холодному сезону инфраструктуру специально обновляют: прокладывают пешеходные дорожки, устанавливают фотозоны и точки общепита. Там даже спортом можно позаниматься — совершенно бесплатно. О том, как сейчас выглядит набережная главного города-курорта России, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, новости - туризм, сочи, адлер, отдых в россии, куда поехать, туризм
Фото, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Адлер, отдых в России, куда поехать, Туризм
15:55 12.01.2023
 
Отдых круглый год: чем привлекают туристов зимние пляжи Сочи

В Сочи открылись зимние пляжи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пляжи Сочи — излюбленное место отдыха у горожан и туристов не только летом, но и зимой. Тем более что к холодному сезону инфраструктуру специально обновляют: прокладывают пешеходные дорожки, устанавливают фотозоны и точки общепита. Там даже спортом можно позаниматься — совершенно бесплатно. О том, как сейчас выглядит набережная главного города-курорта России, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

На новогодних праздниках в Сочи открыли 36 муниципальных зимних пляжей. Их можно найти на набережных Адлера, Дагомыса, Хосты, поселка Лазаревское, а также в Центральном районе города.

Мужчина в костюме Деда Мороза на пирсе в Сочи
1 из 6

На новогодних праздниках в Сочи открыли 36 муниципальных зимних пляжей. Их можно найти на набережных Адлера, Дагомыса, Хосты, поселка Лазаревское, а также в Центральном районе города.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

В прогулочных зонах местные власти установили скамейки, увеличили количество санузлов, организовали фотозоны и места для занятий спортом.

Отдыхающие на галечном пляже у Черного моря в Сочи
2 из 6

В прогулочных зонах местные власти установили скамейки, увеличили количество санузлов, организовали фотозоны и места для занятий спортом.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

"Пляжи неотделимы от основных прогулочных пешеходных маршрутов на набережных Сочи, составляющих единые зоны отдыха. Это позволяет одновременно любоваться морскими пейзажами и дышать целебным воздухом", — подчеркивает директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Отдыхающие загорают на набережной у Черного моря в Сочи
3 из 6

"Пляжи неотделимы от основных прогулочных пешеходных маршрутов на набережных Сочи, составляющих единые зоны отдыха. Это позволяет одновременно любоваться морскими пейзажами и дышать целебным воздухом", — подчеркивает директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Если проголодаетесь, идти на другой конец города в поисках сытного обеда не придется: на всех пляжах есть точки общепита на свежем воздухе.

Отдыхающие сидят на галечном пляже у Черного моря в Сочи
4 из 6

Если проголодаетесь, идти на другой конец города в поисках сытного обеда не придется: на всех пляжах есть точки общепита на свежем воздухе.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

За свою безопасность тоже можно не переживать: охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники ЧОП, патрульные и мониторинговые службы.

Рыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи
5 из 6

За свою безопасность тоже можно не переживать: охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники ЧОП, патрульные и мониторинговые службы.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Все оборудованные места для отдыха отмечены золотисто-желтыми флажками с надписью "Зимний пляж" и изображением зонтика: мимо не пройдете точно.

Отдыхающие на набережной в Сочи
6 из 6

Все оборудованные места для отдыха отмечены золотисто-желтыми флажками с надписью "Зимний пляж" и изображением зонтика: мимо не пройдете точно.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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