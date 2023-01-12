Отдых круглый год: чем привлекают туристов зимние пляжи Сочи

В Сочи открылись зимние пляжи
На новогодних праздниках в Сочи открыли 36 муниципальных зимних пляжей. Их можно найти на набережных Адлера, Дагомыса, Хосты, поселка Лазаревское, а также в Центральном районе города.
На новогодних праздниках в Сочи открыли 36 муниципальных зимних пляжей. Их можно найти на набережных Адлера, Дагомыса, Хосты, поселка Лазаревское, а также в Центральном районе города.
В прогулочных зонах местные власти установили скамейки, увеличили количество санузлов, организовали фотозоны и места для занятий спортом.
В прогулочных зонах местные власти установили скамейки, увеличили количество санузлов, организовали фотозоны и места для занятий спортом.
"Пляжи неотделимы от основных прогулочных пешеходных маршрутов на набережных Сочи, составляющих единые зоны отдыха. Это позволяет одновременно любоваться морскими пейзажами и дышать целебным воздухом", — подчеркивает директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.
"Пляжи неотделимы от основных прогулочных пешеходных маршрутов на набережных Сочи, составляющих единые зоны отдыха. Это позволяет одновременно любоваться морскими пейзажами и дышать целебным воздухом", — подчеркивает директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.
Если проголодаетесь, идти на другой конец города в поисках сытного обеда не придется: на всех пляжах есть точки общепита на свежем воздухе.
Если проголодаетесь, идти на другой конец города в поисках сытного обеда не придется: на всех пляжах есть точки общепита на свежем воздухе.
За свою безопасность тоже можно не переживать: охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники ЧОП, патрульные и мониторинговые службы.
За свою безопасность тоже можно не переживать: охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники ЧОП, патрульные и мониторинговые службы.
Все оборудованные места для отдыха отмечены золотисто-желтыми флажками с надписью "Зимний пляж" и изображением зонтика: мимо не пройдете точно.
Все оборудованные места для отдыха отмечены золотисто-желтыми флажками с надписью "Зимний пляж" и изображением зонтика: мимо не пройдете точно.