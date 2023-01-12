https://ria.ru/20230112/sochi-1844304878.html

Отдых круглый год: чем привлекают туристов зимние пляжи Сочи

Отдых круглый год: чем привлекают туристов зимние пляжи Сочи - РИА Новости, 12.01.2023

Отдых круглый год: чем привлекают туристов зимние пляжи Сочи

Пляжи Сочи — излюбленное место отдыха у горожан и туристов не только летом, но и зимой. Тем более что к холодному сезону инфраструктуру специально обновляют:... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:55

2023-01-12T15:55

2023-01-12T15:55

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пляжи Сочи — излюбленное место отдыха у горожан и туристов не только летом, но и зимой. Тем более что к холодному сезону инфраструктуру специально обновляют: прокладывают пешеходные дорожки, устанавливают фотозоны и точки общепита. Там даже спортом можно позаниматься — совершенно бесплатно. О том, как сейчас выглядит набережная главного города-курорта России, — в фотоленте РИА Новости.

сочи

адлер

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2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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