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В МИД Сербии заявили о неизменности отказа от санкций против России - РИА Новости, 12.01.2023
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В МИД Сербии заявили о неизменности отказа от санкций против России
В МИД Сербии заявили о неизменности отказа от санкций против России - РИА Новости, 12.01.2023
В МИД Сербии заявили о неизменности отказа от санкций против России
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в преддверии предстоящего визита в страну советника госдепартамента США Дерека Шолле заявил о неизменности... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T00:56
2023-01-12T00:56
ивица дачич
альбин курти
александр вучич
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белград (город)
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БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в преддверии предстоящего визита в страну советника госдепартамента США Дерека Шолле заявил о неизменности отказа официального Белграда от санкций в отношении РФ. Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где провел беседы с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на "взаимном признании". В четверг советника госдепа ожидают в столице Сербии. Замглавы сербского правительства сообщил журналистам в среду, что проблема Косово и Метохии и позиция по отказу от санкций являются "приоритетными государственными вопросами". "И далее в силе решение, принятое в начале российской специальной военной операции на Украине. Мы считаем ошибочным нарушение территориальной целостности Украины, но вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы Сербии", - заявил Дачич в эфире телеканала RTV. По его словам, эта позиция "не поколебалась, не рассматривается ее изменение". Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843484318.html
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ивица дачич, альбин курти, александр вучич, косово, сша, евросоюз, оон, белград (город)
Ивица Дачич, Альбин Курти, Александр Вучич, Косово, США, Евросоюз, ООН, Белград (город)
00:56 12.01.2023
 
В МИД Сербии заявили о неизменности отказа от санкций против России

Глава МИД Сербии Дачич заявил о неизменности отказа Белграда от санкций против России

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в преддверии предстоящего визита в страну советника госдепартамента США Дерека Шолле заявил о неизменности отказа официального Белграда от санкций в отношении РФ.
Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где провел беседы с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на "взаимном признании". В четверг советника госдепа ожидают в столице Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 13:46
Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России
Замглавы сербского правительства сообщил журналистам в среду, что проблема Косово и Метохии и позиция по отказу от санкций являются "приоритетными государственными вопросами".
"И далее в силе решение, принятое в начале российской специальной военной операции на Украине. Мы считаем ошибочным нарушение территориальной целостности Украины, но вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы Сербии", - заявил Дачич в эфире телеканала RTV.
По его словам, эта позиция "не поколебалась, не рассматривается ее изменение".
Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России
 
Ивица ДачичАльбин КуртиАлександр ВучичКосовоСШАЕвросоюзООНБелград (город)
 
 
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