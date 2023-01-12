В МИД Сербии заявили о неизменности отказа от санкций против России
Глава МИД Сербии Дачич заявил о неизменности отказа Белграда от санкций против России
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в преддверии предстоящего визита в страну советника госдепартамента США Дерека Шолле заявил о неизменности отказа официального Белграда от санкций в отношении РФ.
Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где провел беседы с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на "взаимном признании". В четверг советника госдепа ожидают в столице Сербии.
Замглавы сербского правительства сообщил журналистам в среду, что проблема Косово и Метохии и позиция по отказу от санкций являются "приоритетными государственными вопросами".
"И далее в силе решение, принятое в начале российской специальной военной операции на Украине. Мы считаем ошибочным нарушение территориальной целостности Украины, но вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы Сербии", - заявил Дачич в эфире телеканала RTV.
По его словам, эта позиция "не поколебалась, не рассматривается ее изменение".
Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
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