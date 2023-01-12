https://ria.ru/20230112/samozanyatye-1844288601.html

Число самозанятых в Кузбассе за 2022 год выросло в 1,7 раза

Число самозанятых в Кузбассе за 2022 год выросло в 1,7 раза - РИА Новости, 12.01.2023

Число самозанятых в Кузбассе за 2022 год выросло в 1,7 раза

Число самозанятых в Кузбассе за 2022 год выросло в 1,7 раза, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:58

2023-01-12T08:58

2023-01-12T08:58

сергей цивилев

россия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 12 янв – РИА Новости. Число самозанятых в Кузбассе за 2022 год выросло в 1,7 раза, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Число зарегистрированных самозанятых в регионе за 2022 год увеличилось на 70%. На начало 2023 года плательщиками налога на профессиональный доход в регионе являются более 81,3 тысячи человек, тогда как год назад их было 47,8 тысяч человек", – говорится в сообщении. "Стабильный рост числа самозанятых свидетельствует о привлекательности данного налогового режима для бизнеса и о создании благоприятных условий для работы в регионе. Плательщиками налога на профессиональных доход являются уже свыше 81,3 тысячи человек — это каждый четвертый из числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Команда правительства, в свою очередь, последовательно создает новые возможности, чтобы каждый предприниматель мог комфортно и без лишней бюрократии развивать свое дело. Мы готовы оказать поддержку на всех этапах развития", — приводятся в сообщении слова губернатора. По данным Федеральной налоговой службы, порядка 4% от общего числа самозанятых в Кузбассе — это жители региона в возрасте до 18 лет, которые начали заниматься бизнесом до совершеннолетия. Наиболее востребованными видами деятельности среди самозанятых являются репетиторство, транспортные услуги, услуги в индустрии красоты, торговля товарами собственного производства, аренда недвижимости, рекламные услуги. Все плательщики налога на профессиональных доход, независимо от возраста и сферы деятельности, могут обратиться в региональный центр "Мой бизнес" и воспользоваться действующими мерами господдержки. В прошлом году помощь центра получили свыше 500 человек. "Самозанятые могут воспользоваться адресными мерами поддержки по брендированию и продвижению своих товаров и услуг, разработке сайтов. Также по итогам прошлого года наиболее востребованной у самозанятых, которые обращались к нам за поддержкой, была услуга по содействию в размещении продукции на маркетплейсах. Мы помогаем бизнесу на всех этапах: от регистрации на электронных площадках до организации первых поставок", — приводятся в сообщении слова директора центра "Мой бизнес" в Кузбассе Кристины Шинкарюк. Налоговый режим для самозанятых начал действовать в России с 1 июля 2020 года. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями. Годовой доход плательщиков налога на профессиональных доход при этом не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221226/nalogi-1841409273.html

https://ria.ru/20221201/nalogi-1835722796.html

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей цивилев, россия, кемеровская область