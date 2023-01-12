https://ria.ru/20230112/pozharnye-1844497774.html

Пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Москвы

Пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Москвы - РИА Новости, 12.01.2023

Пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Москвы

Московские пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Юго-Западного административного округа столицы в рамках благотворительной акции "Добрая Ёлка",... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T20:38

2023-01-12T20:38

2023-01-12T20:38

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московские пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Юго-Западного административного округа столицы в рамках благотворительной акции "Добрая Ёлка", специалисты подарили девочке подарки и показали пожарную технику, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Московские пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы ЮЗАО. В рамках благотворительной акции "Добрая Ёлка" исполнилась её необычная мечта – познакомиться с пожарными и прокатиться "с ветерком" на их машине", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты пожарно-спасательного отряда №309 приехали к девочке на пожарном автомобиле и подарили ей подарки. Они показали девочке пожарную технику, продемонстрировали оборудование и рассказали о своей работе. "Девятилетняя Виктория воспитывается в многодетной семье... Вика и её семья были очень рады такому визиту", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230107/zhelanie-1843347869.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва