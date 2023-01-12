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Пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Москвы - РИА Новости, 12.01.2023
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Пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Москвы
Пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Москвы - РИА Новости, 12.01.2023
Пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Москвы
Московские пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Юго-Западного административного округа столицы в рамках благотворительной акции "Добрая Ёлка",... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T20:38
2023-01-12T20:38
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московские пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Юго-Западного административного округа столицы в рамках благотворительной акции "Добрая Ёлка", специалисты подарили девочке подарки и показали пожарную технику, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Московские пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы ЮЗАО. В рамках благотворительной акции "Добрая Ёлка" исполнилась её необычная мечта – познакомиться с пожарными и прокатиться "с ветерком" на их машине", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты пожарно-спасательного отряда №309 приехали к девочке на пожарном автомобиле и подарили ей подарки. Они показали девочке пожарную технику, продемонстрировали оборудование и рассказали о своей работе. "Девятилетняя Виктория воспитывается в многодетной семье... Вика и её семья были очень рады такому визиту", - отмечается в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
20:38 12.01.2023
 
Пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Москвы

Пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Москвы, прокатив ее на машине

© пресс-служба Комплекса городского хозяйства МосквыМосковские пожарные исполнили новогоднее желание девятилетней Виктории из многодетной семьи. Кадр из видео
Московские пожарные исполнили новогоднее желание девятилетней Виктории из многодетной семьи. Кадр из видео
© пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Московские пожарные исполнили новогоднее желание девятилетней Виктории из многодетной семьи. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московские пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Юго-Западного административного округа столицы в рамках благотворительной акции "Добрая Ёлка", специалисты подарили девочке подарки и показали пожарную технику, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Московские пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы ЮЗАО. В рамках благотворительной акции "Добрая Ёлка" исполнилась её необычная мечта – познакомиться с пожарными и прокатиться "с ветерком" на их машине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты пожарно-спасательного отряда №309 приехали к девочке на пожарном автомобиле и подарили ей подарки. Они показали девочке пожарную технику, продемонстрировали оборудование и рассказали о своей работе.
"Девятилетняя Виктория воспитывается в многодетной семье... Вика и её семья были очень рады такому визиту", - отмечается в сообщении.
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