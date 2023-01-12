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В Нижнем Новгороде загорелся объект культурного наследия - РИА Новости, 12.01.2023
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В Нижнем Новгороде загорелся объект культурного наследия
В Нижнем Новгороде загорелся объект культурного наследия - РИА Новости, 12.01.2023
В Нижнем Новгороде загорелся объект культурного наследия
Старинное здание, находящееся на реконструкции, тушат в центре Нижнего Новгорода, пожар охватил 600 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:14
2023-01-12T11:14
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Старинное здание, находящееся на реконструкции, тушат в центре Нижнего Новгорода, пожар охватил 600 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. Информация о пожаре в нежилом доме на улице Ильинской поступила рано утром в четверг. "Здание находится на реконструкции. Погибших и пострадавших нет. В 9.27 пожар локализован на площади 600 квадратных метров. На месте пожара работают 64 человека личного состава и 17 единиц техники", - говорится в сообщении. Как рассказали журналистам в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, здание по адресу улица Ильинская, 64 – объект культурного наследия регионального значения "Дом Н.П. Котельникова" 1870 года постройки. "В здании с июля 2022 года проводились ремонтно-реставрационные работы. Дальнейшие действия будут определены после установления причин возгорания и проведения проверки. Согласно федеральному законодательству, здания, являющиеся объектами культурного наследия, подлежат восстановлению", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230112/samara-1844285484.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
11:14 12.01.2023
 
В Нижнем Новгороде загорелся объект культурного наследия

В центре Нижнего Новгорода загорелось старинное здание, находящееся на реконструкции

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Техника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Старинное здание, находящееся на реконструкции, тушат в центре Нижнего Новгорода, пожар охватил 600 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.
Информация о пожаре в нежилом доме на улице Ильинской поступила рано утром в четверг.
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"Здание находится на реконструкции. Погибших и пострадавших нет. В 9.27 пожар локализован на площади 600 квадратных метров. На месте пожара работают 64 человека личного состава и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
Как рассказали журналистам в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, здание по адресу улица Ильинская, 64 – объект культурного наследия регионального значения "Дом Н.П. Котельникова" 1870 года постройки.
"В здании с июля 2022 года проводились ремонтно-реставрационные работы. Дальнейшие действия будут определены после установления причин возгорания и проведения проверки. Согласно федеральному законодательству, здания, являющиеся объектами культурного наследия, подлежат восстановлению", - отметили в ведомстве.
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