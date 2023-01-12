https://ria.ru/20230112/pozhar-1844278949.html

На Химкинском водохранилище в Москве загорелся буксир

На Химкинском водохранилище в Москве загорелся буксир - РИА Новости, 12.01.2023

На Химкинском водохранилище в Москве загорелся буксир

Возгорание в машинном отделении буксирного судна произошло на площади 25 квадратных метров на Химкинском водохранилище на севере Москвы, пожар потушен, сообщает РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T07:16

2023-01-12T07:16

2023-01-12T07:37

происшествия

москва

северный речной вокзал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возгорание в машинном отделении буксирного судна произошло на площади 25 квадратных метров на Химкинском водохранилище на севере Москвы, пожар потушен, сообщает столичный главк МЧС. Как уточнили в ведомстве, поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, Химкинское водохранилище, напротив Северного речного вокзала. "Происходит загорание в машинном отделении буксира "Адлер", трехуровневого на площади 25 метров квадратных... В 6.08 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении. Отмечается, сообщение о пожаре поступило в 05.17, информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844041892.html

москва

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происшествия, москва, северный речной вокзал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)