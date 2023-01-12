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На Химкинском водохранилище в Москве загорелся буксир
На Химкинском водохранилище в Москве загорелся буксир - РИА Новости, 12.01.2023
На Химкинском водохранилище в Москве загорелся буксир
Возгорание в машинном отделении буксирного судна произошло на площади 25 квадратных метров на Химкинском водохранилище на севере Москвы, пожар потушен, сообщает РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T07:16
2023-01-12T07:16
2023-01-12T07:37
происшествия
москва
северный речной вокзал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возгорание в машинном отделении буксирного судна произошло на площади 25 квадратных метров на Химкинском водохранилище на севере Москвы, пожар потушен, сообщает столичный главк МЧС. Как уточнили в ведомстве, поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, Химкинское водохранилище, напротив Северного речного вокзала. "Происходит загорание в машинном отделении буксира "Адлер", трехуровневого на площади 25 метров квадратных... В 6.08 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении. Отмечается, сообщение о пожаре поступило в 05.17, информации о пострадавших не поступало.
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происшествия, москва, северный речной вокзал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Северный Речной вокзал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:16 12.01.2023 (обновлено: 07:37 12.01.2023)
На Химкинском водохранилище в Москве загорелся буксир
На Химкинском водохранилище в Москве загорелось буксирное судно, пожар потушен