https://ria.ru/20230112/pozhar-1844275456.html

В Санкт-Петербурге загорелось складское здание

В Санкт-Петербурге загорелось складское здание - РИА Новости, 12.01.2023

В Санкт-Петербурге загорелось складское здание

Возгорание на площади 200 квадратных метров произошло в одноэтажном складском здании в Санкт-Петербурге в Калининском районе на Свердловской набережной, пожару... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T04:42

2023-01-12T04:42

2023-01-12T04:45

происшествия

санкт-петербург

калининский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возгорание на площади 200 квадратных метров произошло в одноэтажном складском здании в Санкт-Петербурге в Калининском районе на Свердловской набережной, пожару присвоен второй ранг, сведения о пострадавших пока не поступали, сообщает городское ГУМЧС. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Свердловская набережная, дом 4, литер Б ... В одноэтажном складском здании размером 15х40 метров происходит горение кровли на площади 200 квадратных метров ... В 3:23 ранг пожара повышен до номера два", - говорится в сообщении на сайте МЧС. Как информирует ведомство, сообщение о пожаре поступило в четверг в 2:51. Сведения о пострадавших пока не поступали.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844232034.html

санкт-петербург

калининский район

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происшествия, санкт-петербург, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)