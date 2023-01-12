https://ria.ru/20230112/pozhar-1844275456.html
В Санкт-Петербурге загорелось складское здание
В Санкт-Петербурге загорелось складское здание - РИА Новости, 12.01.2023
В Санкт-Петербурге загорелось складское здание
Возгорание на площади 200 квадратных метров произошло в одноэтажном складском здании в Санкт-Петербурге в Калининском районе на Свердловской набережной, пожару... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T04:42
2023-01-12T04:42
2023-01-12T04:45
происшествия
санкт-петербург
калининский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возгорание на площади 200 квадратных метров произошло в одноэтажном складском здании в Санкт-Петербурге в Калининском районе на Свердловской набережной, пожару присвоен второй ранг, сведения о пострадавших пока не поступали, сообщает городское ГУМЧС. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Свердловская набережная, дом 4, литер Б ... В одноэтажном складском здании размером 15х40 метров происходит горение кровли на площади 200 квадратных метров ... В 3:23 ранг пожара повышен до номера два", - говорится в сообщении на сайте МЧС. Как информирует ведомство, сообщение о пожаре поступило в четверг в 2:51. Сведения о пострадавших пока не поступали.
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происшествия, санкт-петербург, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:42 12.01.2023 (обновлено: 04:45 12.01.2023)
В Санкт-Петербурге загорелось складское здание
В Санкт-Петербурге горит складское здание на площади 200 квадратных метров