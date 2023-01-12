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Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы начнут выпуск наборов для юных метрологов - РИА Новости, 12.01.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230112/ovchinskiy-1844226671.html
Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы начнут выпуск наборов для юных метрологов
Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы начнут выпуск наборов для юных метрологов - РИА Новости, 12.01.2023
Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы начнут выпуск наборов для юных метрологов
Наборы "Юный метролог" для изучения школьниками науки о стандартах измерений начнет выпускать резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва",... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T07:18
2023-01-12T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Наборы "Юный метролог" для изучения школьниками науки о стандартах измерений начнет выпускать резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Резидент ОЭЗ Москвы - компания "Научные развлечения" - уже 25 лет занимается производством учебного оборудования по естественно-научным направлениям. В сотрудничестве с метрологическим образовательным кластером Росстандарта компания выпустит новый набор для школ, который в 2023 году поступит в образовательные учреждения 11 регионов России. В дальнейшем география проекта будет расширяться", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Образовательные наборы "Юный метролог" помогут школьниками познакомиться с наукой об измерениях и обеспечении их точности, а также помогут в профориентации. Это особенно важно с учетом высокой востребованности метрологов и инженеров по стандартизации на современных промышленных предприятиях, говорится в сообщении.Сегодня более миллиона детей в России пользуются наборами компании "Научные развлечения", которые помогают освоить азы физики, химии, робототехники, информатики, биологии, астрономии и других наук."Мы занимаемся не просто производством оборудования. Для нас чрезвычайно важно создание информационных цепочек, которые помогли бы ребенку определиться с будущей профессией. При этом наша цель – сделать научные эксперименты интересными, понятными и доступными для детей", – сказал генеральный директор компании Олег Поваляев.
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владислав овчинский, москва, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
07:18 12.01.2023
 

Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы начнут выпуск наборов для юных метрологов

© Фото : Пресс-служба ДИППРуководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Наборы "Юный метролог" для изучения школьниками науки о стандартах измерений начнет выпускать резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Резидент ОЭЗ Москвы - компания "Научные развлечения" - уже 25 лет занимается производством учебного оборудования по естественно-научным направлениям. В сотрудничестве с метрологическим образовательным кластером Росстандарта компания выпустит новый набор для школ, который в 2023 году поступит в образовательные учреждения 11 регионов России. В дальнейшем география проекта будет расширяться", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : Пресс-служба ДИППНабор "Юный метролог"
Набор Юный метролог
1 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНабор "Юный метролог"
Набор Юный метролог
2 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНабор "Юный метролог"
Набор Юный метролог
3 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНабор "Юный метролог"
Набор Юный метролог
4 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНабор "Юный метролог"
Набор Юный метролог
5 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНабор "Юный метролог"
Набор Юный метролог
6 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНабор "Юный метролог"
Набор Юный метролог
7 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
4 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
5 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
6 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
7 из 7
Набор "Юный метролог"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Образовательные наборы "Юный метролог" помогут школьниками познакомиться с наукой об измерениях и обеспечении их точности, а также помогут в профориентации. Это особенно важно с учетом высокой востребованности метрологов и инженеров по стандартизации на современных промышленных предприятиях, говорится в сообщении.
Сегодня более миллиона детей в России пользуются наборами компании "Научные развлечения", которые помогают освоить азы физики, химии, робототехники, информатики, биологии, астрономии и других наук.
"Мы занимаемся не просто производством оборудования. Для нас чрезвычайно важно создание информационных цепочек, которые помогли бы ребенку определиться с будущей профессией. При этом наша цель – сделать научные эксперименты интересными, понятными и доступными для детей", – сказал генеральный директор компании Олег Поваляев.
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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