https://ria.ru/20230112/ovchinskiy-1844226671.html

Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы начнут выпуск наборов для юных метрологов

Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы начнут выпуск наборов для юных метрологов - РИА Новости, 12.01.2023

Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы начнут выпуск наборов для юных метрологов

Наборы "Юный метролог" для изучения школьниками науки о стандартах измерений начнет выпускать резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва",... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T07:18

2023-01-12T07:18

2023-01-12T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Наборы "Юный метролог" для изучения школьниками науки о стандартах измерений начнет выпускать резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Резидент ОЭЗ Москвы - компания "Научные развлечения" - уже 25 лет занимается производством учебного оборудования по естественно-научным направлениям. В сотрудничестве с метрологическим образовательным кластером Росстандарта компания выпустит новый набор для школ, который в 2023 году поступит в образовательные учреждения 11 регионов России. В дальнейшем география проекта будет расширяться", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Образовательные наборы "Юный метролог" помогут школьниками познакомиться с наукой об измерениях и обеспечении их точности, а также помогут в профориентации. Это особенно важно с учетом высокой востребованности метрологов и инженеров по стандартизации на современных промышленных предприятиях, говорится в сообщении.Сегодня более миллиона детей в России пользуются наборами компании "Научные развлечения", которые помогают освоить азы физики, химии, робототехники, информатики, биологии, астрономии и других наук."Мы занимаемся не просто производством оборудования. Для нас чрезвычайно важно создание информационных цепочек, которые помогли бы ребенку определиться с будущей профессией. При этом наша цель – сделать научные эксперименты интересными, понятными и доступными для детей", – сказал генеральный директор компании Олег Поваляев.

https://ria.ru/20230109/po-1843046346.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)