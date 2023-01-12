https://ria.ru/20230112/osvobozhdenie-1844478656.html
CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца
CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца - РИА Новости, 12.01.2023
CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца
Власти РФ освободили в четверг гражданина США Тэйлора Дадли, который был задержан в прошлом году при пересечении российско-польской границы, передает телеканал... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:31
2023-01-12T18:31
2023-01-12T18:58
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Власти РФ освободили в четверг гражданина США Тэйлора Дадли, который был задержан в прошлом году при пересечении российско-польской границы, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя семьи американца. Официального подтверждения этой информации от властей России и США пока нет."Ветеран ВМС США, который был задержан... около года назад, освобожден в четверг из-под стражи в России", - сообщил телеканал.По данным CNN, 35-летний Дадли был задержан российскими пограничниками в апреле 2022 года после того, как с неясными целями проник в Калининградскую область РФ из Польши, где участвовал в музыкальном фестивале.Переговоры об освобождении американца шли несколько месяцев при посредничестве экс-губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона, передает телеканал.
https://ria.ru/20221209/deportatsiya-1837506051.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сша
18:31 12.01.2023 (обновлено: 18:58 12.01.2023)
CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца
CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца Дадли