https://ria.ru/20230112/osvobozhdenie-1844478656.html

CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца

CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца - РИА Новости, 12.01.2023

CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца

Власти РФ освободили в четверг гражданина США Тэйлора Дадли, который был задержан в прошлом году при пересечении российско-польской границы, передает телеканал... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:31

2023-01-12T18:31

2023-01-12T18:58

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Власти РФ освободили в четверг гражданина США Тэйлора Дадли, который был задержан в прошлом году при пересечении российско-польской границы, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя семьи американца. Официального подтверждения этой информации от властей России и США пока нет."Ветеран ВМС США, который был задержан... около года назад, освобожден в четверг из-под стражи в России", - сообщил телеканал.По данным CNN, 35-летний Дадли был задержан российскими пограничниками в апреле 2022 года после того, как с неясными целями проник в Калининградскую область РФ из Польши, где участвовал в музыкальном фестивале.Переговоры об освобождении американца шли несколько месяцев при посредничестве экс-губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона, передает телеканал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша