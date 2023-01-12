Рейтинг@Mail.ru
CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/osvobozhdenie-1844478656.html
CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца
CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца - РИА Новости, 12.01.2023
CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца
Власти РФ освободили в четверг гражданина США Тэйлора Дадли, который был задержан в прошлом году при пересечении российско-польской границы, передает телеканал... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:31
2023-01-12T18:58
в мире
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Власти РФ освободили в четверг гражданина США Тэйлора Дадли, который был задержан в прошлом году при пересечении российско-польской границы, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя семьи американца. Официального подтверждения этой информации от властей России и США пока нет."Ветеран ВМС США, который был задержан... около года назад, освобожден в четверг из-под стражи в России", - сообщил телеканал.По данным CNN, 35-летний Дадли был задержан российскими пограничниками в апреле 2022 года после того, как с неясными целями проник в Калининградскую область РФ из Польши, где участвовал в музыкальном фестивале.Переговоры об освобождении американца шли несколько месяцев при посредничестве экс-губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона, передает телеканал.
https://ria.ru/20221209/deportatsiya-1837506051.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
18:31 12.01.2023 (обновлено: 18:58 12.01.2023)
 
CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца

CNN сообщил об освобождении задержанного в России в 2022 году американца Дадли

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Власти РФ освободили в четверг гражданина США Тэйлора Дадли, который был задержан в прошлом году при пересечении российско-польской границы, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя семьи американца. Официального подтверждения этой информации от властей России и США пока нет.
"Ветеран ВМС США, который был задержан... около года назад, освобожден в четверг из-под стражи в России", - сообщил телеканал.
По данным CNN, 35-летний Дадли был задержан российскими пограничниками в апреле 2022 года после того, как с неясными целями проник в Калининградскую область РФ из Польши, где участвовал в музыкальном фестивале.
Переговоры об освобождении американца шли несколько месяцев при посредничестве экс-губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона, передает телеканал.
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 15:34
Из России депортировали американку Криванек
 
В миреРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала