В Ленобласти стартовала онлайн-эстафета памяти "Прорыв 80"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМальчик возлагает цветы к вечному огню у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
Мальчик возлагает цветы к вечному огню у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. В Ленинградской области в преддверии юбилейной даты прорыва блокады Ленинграда стартовал новый проект "Прорыв 80", в рамках которой жители региона записывают видео с воспоминаниями близких о героических днях прорыва блокады, декламируют фрагменты из писем и дневников, хранящихся в архивах, музеях и библиотеках, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Организаторами проекта выступают администрация Ленинградской области и Президентская библиотека. Специалисты одного из крупнейших электронных библиотечных центров России подобрали цитаты из хранящихся в фондах библиотеки воспоминаний, дневников и писем жителей блокадного Ленинграда, в которых нашли свое отражение быт блокадного города, эвакуация ленинградцев, переписка жителей блокадного Ленинграда с эвакуированными родственниками и защищавшими город бойцами, а также прорыв и снятие блокады.
"Одними из первых к эстафете присоединились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк. Глава региона прочитал фрагмент из воспоминаний участника битвы за Шлиссельбург Николая Васипова, а Анна Данилюк ― фрагмент из дневника жителя блокадного Ленинграда Федора Ешугова", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что онлайн-эстафета продлится до 18 января. Позднее видеоролики с хэштегом #прорыв80 будут собраны с личных страниц участников онлайн-эстафеты в крупнейшие паблики региона. Потом на их основе будут созданы памятные ролики-альманахи, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
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"Цифровая коллекция документов "Оборона и блокада Ленинграда", которую формирует библиотека, представляет полную картину осады города на Неве. В коллекцию входят официальные документы, периодические издания, листовки, хлебные карточки, памятки, кинохроника, фотохроники. Немалую часть составляют воспоминания, дневники и письма из личных архивов жителей блокадного города. Более 4 000 документов передали на оцифровку в Президентскую библиотеку сами ленинградцы, их дети и внуки, в рамках масштабного проекта, объявленного библиотекой в 2019 году к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Работая над этим проектом мы еще больше убедились в том, что таким образом сможем максимально сохранить живую память о тех годах и героях", — в свою очередь, прокомментировали в пресс-службе Президентской библиотеки.