https://ria.ru/20230112/onlayn-estafeta-1844485943.html

В Ленобласти стартовала онлайн-эстафета памяти "Прорыв 80"

В Ленобласти стартовала онлайн-эстафета памяти "Прорыв 80" - РИА Новости, 12.01.2023

В Ленобласти стартовала онлайн-эстафета памяти "Прорыв 80"

В Ленинградской области в преддверии юбилейной даты прорыва блокады Ленинграда стартовал новый проект "Прорыв 80", в рамках которой жители региона записывают... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:30

2023-01-12T19:30

2023-01-12T19:30

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. В Ленинградской области в преддверии юбилейной даты прорыва блокады Ленинграда стартовал новый проект "Прорыв 80", в рамках которой жители региона записывают видео с воспоминаниями близких о героических днях прорыва блокады, декламируют фрагменты из писем и дневников, хранящихся в архивах, музеях и библиотеках, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Организаторами проекта выступают администрация Ленинградской области и Президентская библиотека. Специалисты одного из крупнейших электронных библиотечных центров России подобрали цитаты из хранящихся в фондах библиотеки воспоминаний, дневников и писем жителей блокадного Ленинграда, в которых нашли свое отражение быт блокадного города, эвакуация ленинградцев, переписка жителей блокадного Ленинграда с эвакуированными родственниками и защищавшими город бойцами, а также прорыв и снятие блокады.В пресс-службе отметили, что онлайн-эстафета продлится до 18 января. Позднее видеоролики с хэштегом #прорыв80 будут собраны с личных страниц участников онлайн-эстафеты в крупнейшие паблики региона. Потом на их основе будут созданы памятные ролики-альманахи, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда."Цифровая коллекция документов "Оборона и блокада Ленинграда", которую формирует библиотека, представляет полную картину осады города на Неве. В коллекцию входят официальные документы, периодические издания, листовки, хлебные карточки, памятки, кинохроника, фотохроники. Немалую часть составляют воспоминания, дневники и письма из личных архивов жителей блокадного города. Более 4 000 документов передали на оцифровку в Президентскую библиотеку сами ленинградцы, их дети и внуки, в рамках масштабного проекта, объявленного библиотекой в 2019 году к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Работая над этим проектом мы еще больше убедились в том, что таким образом сможем максимально сохранить живую память о тех годах и героях", — в свою очередь, прокомментировали в пресс-службе Президентской библиотеки.

https://ria.ru/20221213/lenoblast-1838251305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия, великая отечественная война (1941-1945)