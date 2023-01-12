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Центр московских спасателей обучил более 25 тысяч специалистов в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2023
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Центр московских спасателей обучил более 25 тысяч специалистов в 2022 году
Центр московских спасателей обучил более 25 тысяч специалистов в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2023
Центр московских спасателей обучил более 25 тысяч специалистов в 2022 году
В Учебно-методическом центре московских спасателей по итогам 2022 года подготовку прошли более 25 тысяч специалистов, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-12T15:41
2023-01-24T16:41
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МОСКВА, 12 янв – РИА Недвижимость. В Учебно-методическом центре московских спасателей по итогам 2022 года подготовку прошли более 25 тысяч специалистов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ). В сообщении поясняется, что центр осуществляет подготовку специалистов по 107 образовательным программам в очном, очно-заочном и дистанционном форматах. При этом, как отмечают в КГХ, 17 направлений появились в 2022 году. "В центре готовят пожарных и спасателей к ведению поисково-спасательных, аварийно-спасательных и газоспасательных работ, обучают основам тушения ландшафтных пожаров, дают навыки ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, обучают методам обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте и в электроустановках", - уточняется в сообщении. Дополнительно по итогам 2022 года обучение по различным программам в Центре прошли более 500 действующих сотрудников организаций КГХ, в том числе специалисты АО "Мосводоканал", АО "Мослифт", ПАО "МОЭК", АО "Москоллектор", ГБУ "Автомобильные дороги", АО "Мосгаз" и других московских предприятий, добавляется в нем.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
15:41 12.01.2023 (обновлено: 16:41 24.01.2023)
 

Центр московских спасателей обучил более 25 тысяч специалистов в 2022 году

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыУчения в учебно-методическом центре московских спасателей
Учения в учебно-методическом центре московских спасателей - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Учения в учебно-методическом центре московских спасателей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Недвижимость. В Учебно-методическом центре московских спасателей по итогам 2022 года подготовку прошли более 25 тысяч специалистов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).
В сообщении поясняется, что центр осуществляет подготовку специалистов по 107 образовательным программам в очном, очно-заочном и дистанционном форматах. При этом, как отмечают в КГХ, 17 направлений появились в 2022 году.
"В центре готовят пожарных и спасателей к ведению поисково-спасательных, аварийно-спасательных и газоспасательных работ, обучают основам тушения ландшафтных пожаров, дают навыки ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, обучают методам обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте и в электроустановках", - уточняется в сообщении.
Дополнительно по итогам 2022 года обучение по различным программам в Центре прошли более 500 действующих сотрудников организаций КГХ, в том числе специалисты АО "Мосводоканал", АО "Мослифт", ПАО "МОЭК", АО "Москоллектор", ГБУ "Автомобильные дороги", АО "Мосгаз" и других московских предприятий, добавляется в нем.
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