https://ria.ru/20230112/obuchenie-1847134509.html

Центр московских спасателей обучил более 25 тысяч специалистов в 2022 году

Центр московских спасателей обучил более 25 тысяч специалистов в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2023

Центр московских спасателей обучил более 25 тысяч специалистов в 2022 году

В Учебно-методическом центре московских спасателей по итогам 2022 года подготовку прошли более 25 тысяч специалистов, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-12T15:41

2023-01-12T15:41

2023-01-24T16:41

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МОСКВА, 12 янв – РИА Недвижимость. В Учебно-методическом центре московских спасателей по итогам 2022 года подготовку прошли более 25 тысяч специалистов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ). В сообщении поясняется, что центр осуществляет подготовку специалистов по 107 образовательным программам в очном, очно-заочном и дистанционном форматах. При этом, как отмечают в КГХ, 17 направлений появились в 2022 году. "В центре готовят пожарных и спасателей к ведению поисково-спасательных, аварийно-спасательных и газоспасательных работ, обучают основам тушения ландшафтных пожаров, дают навыки ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, обучают методам обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте и в электроустановках", - уточняется в сообщении. Дополнительно по итогам 2022 года обучение по различным программам в Центре прошли более 500 действующих сотрудников организаций КГХ, в том числе специалисты АО "Мосводоканал", АО "Мослифт", ПАО "МОЭК", АО "Москоллектор", ГБУ "Автомобильные дороги", АО "Мосгаз" и других московских предприятий, добавляется в нем.

https://ria.ru/20221123/spasateli-1833318382.html

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Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы