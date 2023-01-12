15:41 12.01.2023 (обновлено: 16:41 24.01.2023)
Центр московских спасателей обучил более 25 тысяч специалистов в 2022 году
© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыУчения в учебно-методическом центре московских спасателей
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Учения в учебно-методическом центре московских спасателей
МОСКВА, 12 янв – РИА Недвижимость. В Учебно-методическом центре московских спасателей по итогам 2022 года подготовку прошли более 25 тысяч специалистов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).
В сообщении поясняется, что центр осуществляет подготовку специалистов по 107 образовательным программам в очном, очно-заочном и дистанционном форматах. При этом, как отмечают в КГХ, 17 направлений появились в 2022 году.
"В центре готовят пожарных и спасателей к ведению поисково-спасательных, аварийно-спасательных и газоспасательных работ, обучают основам тушения ландшафтных пожаров, дают навыки ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, обучают методам обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте и в электроустановках", - уточняется в сообщении.
Дополнительно по итогам 2022 года обучение по различным программам в Центре прошли более 500 действующих сотрудников организаций КГХ, в том числе специалисты АО "Мосводоканал", АО "Мослифт", ПАО "МОЭК", АО "Москоллектор", ГБУ "Автомобильные дороги", АО "Мосгаз" и других московских предприятий, добавляется в нем.