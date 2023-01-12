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Из Швеции и Финляндии хотят сделать "натовских ястребов", заявил Джабаров - РИА Новости, 12.01.2023
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Из Швеции и Финляндии хотят сделать "натовских ястребов", заявил Джабаров
Из Швеции и Финляндии хотят сделать "натовских ястребов", заявил Джабаров - РИА Новости, 12.01.2023
Из Швеции и Финляндии хотят сделать "натовских ястребов", заявил Джабаров
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это формальный момент, это попытка сделать из этих стран "активных натовских ястребов", сообщил первый зампредседателя... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:24
2023-01-12T12:24
в мире
владимир джабаров
швеция
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это формальный момент, это попытка сделать из этих стран "активных натовских ястребов", сообщил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия, подавшие ранее заявки на вступление в альянс, уже интегрируются в военные натовские структуры. По его словам, представители Швеции и Финляндии уже участвуют в заседаниях альянса, в том числе на министерском уровне и уровне постпредов, принимают участие в работе различных комитетов. "Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это формальный момент, поскольку уже давно эти страны находятся в поле зрения НАТО… Эта попытка сделать из Швеции и Финляндии активных натовских ястребов, она очень опасна для этих государств, потому что тем самым они понимают, что становятся мишенью для любого ответного удара", - сказал он журналистам. НАТО и ЕС во вторник подписали в Брюсселе совместную декларацию о сотрудничестве, заключение которой откладывалось последние два года. Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На данный момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230112/tanki-1844334486.html
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в мире, владимир джабаров, швеция, финляндия, нато, совет федерации рф
В мире, Владимир Джабаров, Швеция, Финляндия, НАТО, Совет Федерации РФ
12:24 12.01.2023
 
Из Швеции и Финляндии хотят сделать "натовских ястребов", заявил Джабаров

Сенатор Джабаров заявил, что из Швеции и Финляндии попытаются сделать "натовских ястребов"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это формальный момент, это попытка сделать из этих стран "активных натовских ястребов", сообщил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия, подавшие ранее заявки на вступление в альянс, уже интегрируются в военные натовские структуры. По его словам, представители Швеции и Финляндии уже участвуют в заседаниях альянса, в том числе на министерском уровне и уровне постпредов, принимают участие в работе различных комитетов.
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"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это формальный момент, поскольку уже давно эти страны находятся в поле зрения НАТО… Эта попытка сделать из Швеции и Финляндии активных натовских ястребов, она очень опасна для этих государств, потому что тем самым они понимают, что становятся мишенью для любого ответного удара", - сказал он журналистам.
НАТО и ЕС во вторник подписали в Брюсселе совместную декларацию о сотрудничестве, заключение которой откладывалось последние два года.
Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На данный момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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