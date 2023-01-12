https://ria.ru/20230112/nato-1844349485.html

Из Швеции и Финляндии хотят сделать "натовских ястребов", заявил Джабаров

Из Швеции и Финляндии хотят сделать "натовских ястребов", заявил Джабаров - РИА Новости, 12.01.2023

Из Швеции и Финляндии хотят сделать "натовских ястребов", заявил Джабаров

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это формальный момент, это попытка сделать из этих стран "активных натовских ястребов", сообщил первый зампредседателя... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:24

2023-01-12T12:24

2023-01-12T12:24

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это формальный момент, это попытка сделать из этих стран "активных натовских ястребов", сообщил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия, подавшие ранее заявки на вступление в альянс, уже интегрируются в военные натовские структуры. По его словам, представители Швеции и Финляндии уже участвуют в заседаниях альянса, в том числе на министерском уровне и уровне постпредов, принимают участие в работе различных комитетов. "Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это формальный момент, поскольку уже давно эти страны находятся в поле зрения НАТО… Эта попытка сделать из Швеции и Финляндии активных натовских ястребов, она очень опасна для этих государств, потому что тем самым они понимают, что становятся мишенью для любого ответного удара", - сказал он журналистам. НАТО и ЕС во вторник подписали в Брюсселе совместную декларацию о сотрудничестве, заключение которой откладывалось последние два года. Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На данный момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230112/tanki-1844334486.html

https://ria.ru/20230112/nato-1844322393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир джабаров, швеция, финляндия, нато, совет федерации рф