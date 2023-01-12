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Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень - РИА Новости, 12.01.2023
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Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень
Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень - РИА Новости, 12.01.2023
Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы, которые выносились правительствами Белоруссии и России на уровень президентов двух стран,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:32
2023-01-12T11:41
белоруссия
россия
политика
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы, которые выносились правительствами Белоруссии и России на уровень президентов двух стран, решены, государства живут "в нормальных условиях"."Все вопросы, которые вы выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены, живем в нормальных условиях", – сказал Лукашенко в четверг на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции. Президента цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.В конце декабря в Минске во Дворце независимости прошли переговоры Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры прошли в расширенном и узком форматах, затем президенты пообщались со СМИ. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, внешней политики и обороны. Стороны назвали переговоры результативными.
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белоруссия, россия, политика, владимир путин, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко
11:32 12.01.2023 (обновлено: 11:41 12.01.2023)
 
Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень

Лукашенко заявил, что решил с Путиным вопросы, вынесенные правительствами на их уровень

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы, которые выносились правительствами Белоруссии и России на уровень президентов двух стран, решены, государства живут "в нормальных условиях".
"Все вопросы, которые вы выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены, живем в нормальных условиях", – сказал Лукашенко в четверг на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции. Президента цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
В конце декабря в Минске во Дворце независимости прошли переговоры Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры прошли в расширенном и узком форматах, затем президенты пообщались со СМИ. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, внешней политики и обороны. Стороны назвали переговоры результативными.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Русском музее в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 11:19Союзное государство
Путин заявил, что им уже есть о чем поговорить с Лукашенко
 
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