11:32 12.01.2023 (обновлено: 11:41 12.01.2023)
Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень
Лукашенко заявил, что решил с Путиным вопросы, вынесенные правительствами на их уровень
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы, которые выносились правительствами Белоруссии и России на уровень президентов двух стран, решены, государства живут "в нормальных условиях".
"Все вопросы, которые вы выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены, живем в нормальных условиях", – сказал Лукашенко в четверг на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции. Президента цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
В конце декабря в Минске во Дворце независимости прошли переговоры Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры прошли в расширенном и узком форматах, затем президенты пообщались со СМИ. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, внешней политики и обороны. Стороны назвали переговоры результативными.
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