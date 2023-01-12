https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844327532.html

Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень

Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень - РИА Новости, 12.01.2023

Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы, которые выносились правительствами Белоруссии и России на уровень президентов двух стран,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:32

2023-01-12T11:32

2023-01-12T11:41

белоруссия

россия

политика

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы, которые выносились правительствами Белоруссии и России на уровень президентов двух стран, решены, государства живут "в нормальных условиях"."Все вопросы, которые вы выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены, живем в нормальных условиях", – сказал Лукашенко в четверг на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции. Президента цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.В конце декабря в Минске во Дворце независимости прошли переговоры Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры прошли в расширенном и узком форматах, затем президенты пообщались со СМИ. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, внешней политики и обороны. Стороны назвали переговоры результативными.

https://ria.ru/20221227/belorussiya-1841590861.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, политика, владимир путин, александр лукашенко