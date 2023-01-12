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Краснов отметил вклад сотрудников прокуратуры в будущее России - РИА Новости, 12.01.2023
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Краснов отметил вклад сотрудников прокуратуры в будущее России
Краснов отметил вклад сотрудников прокуратуры в будущее России - РИА Новости, 12.01.2023
Краснов отметил вклад сотрудников прокуратуры в будущее России
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в поздравлении сотрудников и ветеранов прокуратуры, а также коллег из новых регионов с их профессиональным праздником... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T01:55
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игорь краснов
россия
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в поздравлении сотрудников и ветеранов прокуратуры, а также коллег из новых регионов с их профессиональным праздником отметил, что сегодня от их работы во многом зависит будущее великой России, текст поздравления опубликован в Telegram-канале ГП. День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января. "Сегодня как никогда от нашей работы во многом зависит будущее великой России. Через каждого из нас проходят человеческие судьбы. Это всегда особая ответственность и, безусловно, - неравнодушие ... Благодарю каждого из вас за ежедневный труд и верное служение закону. Поздравляю с профессиональным праздником", - говорится в поздравлении. Он отдельно поблагодарил ветеранов ведомства за многолетнее служение закону и отметил, что в 2022 году ряды прокуратуры пополнились коллегами из новых российских регионов, которых всемерно поддерживают, потому что "мы - едины". "Права и свободы любого нуждающегося в нашей защите гражданина должны оставаться под нашим пристальным вниманием. И, разумеется, мы сделаем все возможное для безусловного отстаивания интересов государства и общества", - добавил он. Генпрокурор РФ убежден, что сотрудники прокуратуры всегда будут нести "высокое звание прокурорского работника во славу процветания и благополучия нашей Родины".
https://ria.ru/20221107/prokuratura-1829771549.html
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игорь краснов, россия, общество
Игорь Краснов, Россия, Общество
01:55 12.01.2023 (обновлено: 01:58 12.01.2023)
 
Краснов отметил вклад сотрудников прокуратуры в будущее России

Краснов: от работы сотрудников прокуратуры во многом зависит будущее великой России

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в поздравлении сотрудников и ветеранов прокуратуры, а также коллег из новых регионов с их профессиональным праздником отметил, что сегодня от их работы во многом зависит будущее великой России, текст поздравления опубликован в Telegram-канале ГП.
День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября 2022, 18:40
Краснов подписал приказы о создании прокуратур четырех новых регионов
"Сегодня как никогда от нашей работы во многом зависит будущее великой России. Через каждого из нас проходят человеческие судьбы. Это всегда особая ответственность и, безусловно, - неравнодушие ... Благодарю каждого из вас за ежедневный труд и верное служение закону. Поздравляю с профессиональным праздником", - говорится в поздравлении.
Он отдельно поблагодарил ветеранов ведомства за многолетнее служение закону и отметил, что в 2022 году ряды прокуратуры пополнились коллегами из новых российских регионов, которых всемерно поддерживают, потому что "мы - едины".
"Права и свободы любого нуждающегося в нашей защите гражданина должны оставаться под нашим пристальным вниманием. И, разумеется, мы сделаем все возможное для безусловного отстаивания интересов государства и общества", - добавил он.
Генпрокурор РФ убежден, что сотрудники прокуратуры всегда будут нести "высокое звание прокурорского работника во славу процветания и благополучия нашей Родины".
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных
 
Игорь КрасновРоссияОбщество
 
 
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