https://ria.ru/20230112/krasnov-1844271495.html

Краснов отметил вклад сотрудников прокуратуры в будущее России

Краснов отметил вклад сотрудников прокуратуры в будущее России - РИА Новости, 12.01.2023

Краснов отметил вклад сотрудников прокуратуры в будущее России

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в поздравлении сотрудников и ветеранов прокуратуры, а также коллег из новых регионов с их профессиональным праздником... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T01:55

2023-01-12T01:55

2023-01-12T01:58

игорь краснов

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780596_0:34:1048:624_1920x0_80_0_0_1654f8c9935f2dff27698a1de2bd4827.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в поздравлении сотрудников и ветеранов прокуратуры, а также коллег из новых регионов с их профессиональным праздником отметил, что сегодня от их работы во многом зависит будущее великой России, текст поздравления опубликован в Telegram-канале ГП. День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января. "Сегодня как никогда от нашей работы во многом зависит будущее великой России. Через каждого из нас проходят человеческие судьбы. Это всегда особая ответственность и, безусловно, - неравнодушие ... Благодарю каждого из вас за ежедневный труд и верное служение закону. Поздравляю с профессиональным праздником", - говорится в поздравлении. Он отдельно поблагодарил ветеранов ведомства за многолетнее служение закону и отметил, что в 2022 году ряды прокуратуры пополнились коллегами из новых российских регионов, которых всемерно поддерживают, потому что "мы - едины". "Права и свободы любого нуждающегося в нашей защите гражданина должны оставаться под нашим пристальным вниманием. И, разумеется, мы сделаем все возможное для безусловного отстаивания интересов государства и общества", - добавил он. Генпрокурор РФ убежден, что сотрудники прокуратуры всегда будут нести "высокое звание прокурорского работника во славу процветания и благополучия нашей Родины".

https://ria.ru/20221107/prokuratura-1829771549.html

https://ria.ru/20221012/prokurory-1823301680.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь краснов, россия, общество