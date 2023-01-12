https://ria.ru/20230112/koronavirus-1844317338.html
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлено 1539 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:10
2023-01-12T11:10
2023-01-12T11:10
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлено 1539 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне были выявлено 1678 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 313 293 случая коронавируса, выздоровели 3 120 141 человек, умерли 47 654 человек.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844290445.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Москва, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1539 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек