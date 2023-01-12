https://ria.ru/20230112/khabarovsk-1844277129.html
В Хабаровске будут судить главу центра стратегических разработок
В Хабаровске будут судить главу центра стратегических разработок - РИА Новости, 12.01.2023
В Хабаровске будут судить главу центра стратегических разработок
Генерального директора дальневосточного центра стратегических разработок будут судить в Хабаровске за мошенничество на 84 миллиона рублей в отношении... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T05:53
2023-01-12T05:53
2023-01-12T05:53
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ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости. Генерального директора дальневосточного центра стратегических разработок будут судить в Хабаровске за мошенничество на 84 миллиона рублей в отношении правительства региона, сообщает прокуратура Хабаровского края. По данным надзорного ведомства, гендиректор ООО "Дальневосточный центр стратегических разработок" совместно со своими работниками и гендиректором ООО "Антар", выполняя программу "Повышение мобильности трудовых ресурсов", заключили фиктивные договоры о трудоустройстве работников других регионов в Хабаровский край. Руководитель общества обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой (ОГ) в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации денег в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). "Обвиняемый в составе ОГ ввели в заблуждение сотрудников комитета по труду и занятости населения правительства края, предоставив ложные сведения о выполнении программы, за что данным организациям необоснованно перечислены в качестве субсидии 84 миллиона рублей... Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска", - информирует прокуратура региона. Отмечается, что часть похищенных средств - свыше 20 миллионов рублей - участниками группы были легализованы: заключены агентские договоры добровольного медицинского страхования сотрудников обществ. Уточняется, что в отношении остальных участников группы ведется следствие.
https://ria.ru/20230112/khabarovsk-1844276171.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
В Хабаровске будут судить главу центра стратегических разработок
В Хабаровске будут судить директора центра стратегических разработок за мошенничество
ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости. Генерального директора дальневосточного центра стратегических разработок будут судить в Хабаровске за мошенничество на 84 миллиона рублей в отношении правительства региона, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным надзорного ведомства, гендиректор ООО "Дальневосточный центр стратегических разработок" совместно со своими работниками и гендиректором ООО "Антар", выполняя программу "Повышение мобильности трудовых ресурсов", заключили фиктивные договоры о трудоустройстве работников других регионов в Хабаровский край.
Руководитель общества обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой (ОГ) в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ
) и легализации денег в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
"Обвиняемый в составе ОГ ввели в заблуждение сотрудников комитета по труду и занятости населения правительства края, предоставив ложные сведения о выполнении программы, за что данным организациям необоснованно перечислены в качестве субсидии 84 миллиона рублей... Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска", - информирует прокуратура региона.
Отмечается, что часть похищенных средств - свыше 20 миллионов рублей - участниками группы были легализованы: заключены агентские договоры добровольного медицинского страхования сотрудников обществ.
Уточняется, что в отношении остальных участников группы ведется следствие.