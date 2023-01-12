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Автомобили каршеринга реже попадали в аварии в 2022 году в Москве - РИА Новости, 12.01.2023
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Автомобили каршеринга реже попадали в аварии в 2022 году в Москве
Автомобили каршеринга реже попадали в аварии в 2022 году в Москве - РИА Новости, 12.01.2023
Автомобили каршеринга реже попадали в аварии в 2022 году в Москве
Число аварий с участием каршеринговых машин в 2022 году в Москве снизилось более чем на 11%, а погибших и пострадавших в ДТП с ними - на 13% и почти 16%,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:19
2023-01-12T10:19
авто
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число аварий с участием каршеринговых машин в 2022 году в Москве снизилось более чем на 11%, а погибших и пострадавших в ДТП с ними - на 13% и почти 16%, подсчитали в столичной Госавтоинспекции. "По итогам прошлого года в Москве отмечается снижение количества дорожных аварий с участием автомобилей каршеринга, а также число погибших и пострадавших в них людей. За 12 месяцев 2022 года количество таких ДТП снизилось на 11,5%, а погибших и пострадавших в них людей – на 13% и 15,7% соответственно", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в прошедшем году было зарегистрировано 392 аварии с участием каршеринга. В них погибли 20 человек, а 457 получили травмы.
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авто, происшествия, москва
Авто, Происшествия, Москва
10:19 12.01.2023
 
Автомобили каршеринга реже попадали в аварии в 2022 году в Москве

Число ДТП с участием каршеринга в 2022 году в Москве снизилось более чем на 11 процентов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дорожный знак "Внимание ДТП". Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число аварий с участием каршеринговых машин в 2022 году в Москве снизилось более чем на 11%, а погибших и пострадавших в ДТП с ними - на 13% и почти 16%, подсчитали в столичной Госавтоинспекции.
"По итогам прошлого года в Москве отмечается снижение количества дорожных аварий с участием автомобилей каршеринга, а также число погибших и пострадавших в них людей. За 12 месяцев 2022 года количество таких ДТП снизилось на 11,5%, а погибших и пострадавших в них людей – на 13% и 15,7% соответственно", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в прошедшем году было зарегистрировано 392 аварии с участием каршеринга. В них погибли 20 человек, а 457 получили травмы.
Автомобиль сервиса московского каршеринга - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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