https://ria.ru/20230112/karshering-1844301485.html
Автомобили каршеринга реже попадали в аварии в 2022 году в Москве
Автомобили каршеринга реже попадали в аварии в 2022 году в Москве - РИА Новости, 12.01.2023
Автомобили каршеринга реже попадали в аварии в 2022 году в Москве
Число аварий с участием каршеринговых машин в 2022 году в Москве снизилось более чем на 11%, а погибших и пострадавших в ДТП с ними - на 13% и почти 16%,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:19
2023-01-12T10:19
2023-01-12T10:19
авто
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число аварий с участием каршеринговых машин в 2022 году в Москве снизилось более чем на 11%, а погибших и пострадавших в ДТП с ними - на 13% и почти 16%, подсчитали в столичной Госавтоинспекции. "По итогам прошлого года в Москве отмечается снижение количества дорожных аварий с участием автомобилей каршеринга, а также число погибших и пострадавших в них людей. За 12 месяцев 2022 года количество таких ДТП снизилось на 11,5%, а погибших и пострадавших в них людей – на 13% и 15,7% соответственно", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в прошедшем году было зарегистрировано 392 аварии с участием каршеринга. В них погибли 20 человек, а 457 получили травмы.
https://ria.ru/20230101/avtomobili-1842718000.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, происшествия, москва
Авто, Происшествия, Москва
Автомобили каршеринга реже попадали в аварии в 2022 году в Москве
Число ДТП с участием каршеринга в 2022 году в Москве снизилось более чем на 11 процентов