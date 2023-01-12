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В Кабардино-Балкарии назвали число туристов, приехавших на зимние каникулы - РИА Новости, 12.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230112/kabardino-balkariya-1844050241.html
В Кабардино-Балкарии назвали число туристов, приехавших на зимние каникулы
В Кабардино-Балкарии назвали число туристов, приехавших на зимние каникулы - РИА Новости, 12.01.2023
В Кабардино-Балкарии назвали число туристов, приехавших на зимние каникулы
Спрос на курорты Кабардино-Балкарии во время зимних каникул был выше, чем год назад, сообщает региональное Министерство курортов. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T05:58
2023-01-12T05:58
туризм
туризм
новости - туризм
приэльбрусье
нальчик
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 12 янв — РИА Новости. Спрос на курорты Кабардино-Балкарии во время зимних каникул был выше, чем год назад, сообщает региональное Министерство курортов. "В период новогодних праздников с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года республику посетили 73,7 тысячи гостей, что на 5,4 процента больше, чем годом ранее", — говорится в релизе. Самыми популярными местами для туристов стали горнолыжный курорт Приэльбрусье, экопарк "Долина Нарзанов", Нальчик, Чегемские водопады и Голубые озера. По данным министерства, в первые четыре дня нового года турпоток в Приэльбрусье вырос на 50 процентов, но из-за неблагоприятных погодных условий в период с 5 по 8 января он резко сократился. Потому число туристов там составило 57,9 тысячи, что всего на четыре процента больше, чем год назад.Власти Кабардино-Балкарии поставили задачу до 2025 года довести турпоток в регион до 2 миллионов туристов в год.
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туризм, новости - туризм, приэльбрусье, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Приэльбрусье, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
05:58 12.01.2023
 
В Кабардино-Балкарии назвали число туристов, приехавших на зимние каникулы

Турпоток на курорты Кабардино-Балкарии на новогодние каникулы вырос на 5,4 процента

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике
Отдыхающие на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 12 янв — РИА Новости. Спрос на курорты Кабардино-Балкарии во время зимних каникул был выше, чем год назад, сообщает региональное Министерство курортов.
"В период новогодних праздников с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года республику посетили 73,7 тысячи гостей, что на 5,4 процента больше, чем годом ранее", — говорится в релизе.
Самыми популярными местами для туристов стали горнолыжный курорт Приэльбрусье, экопарк "Долина Нарзанов", Нальчик, Чегемские водопады и Голубые озера.
По данным министерства, в первые четыре дня нового года турпоток в Приэльбрусье вырос на 50 процентов, но из-за неблагоприятных погодных условий в период с 5 по 8 января он резко сократился. Потому число туристов там составило 57,9 тысячи, что всего на четыре процента больше, чем год назад.
Власти Кабардино-Балкарии поставили задачу до 2025 года довести турпоток в регион до 2 миллионов туристов в год.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмПриэльбрусьеНальчикКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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