https://ria.ru/20230112/kabardino-balkariya-1844050241.html

В Кабардино-Балкарии назвали число туристов, приехавших на зимние каникулы

В Кабардино-Балкарии назвали число туристов, приехавших на зимние каникулы - РИА Новости, 12.01.2023

В Кабардино-Балкарии назвали число туристов, приехавших на зимние каникулы

Спрос на курорты Кабардино-Балкарии во время зимних каникул был выше, чем год назад, сообщает региональное Министерство курортов. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T05:58

2023-01-12T05:58

2023-01-12T05:58

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приэльбрусье

нальчик

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НАЛЬЧИК, 12 янв — РИА Новости. Спрос на курорты Кабардино-Балкарии во время зимних каникул был выше, чем год назад, сообщает региональное Министерство курортов. "В период новогодних праздников с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года республику посетили 73,7 тысячи гостей, что на 5,4 процента больше, чем годом ранее", — говорится в релизе. Самыми популярными местами для туристов стали горнолыжный курорт Приэльбрусье, экопарк "Долина Нарзанов", Нальчик, Чегемские водопады и Голубые озера. По данным министерства, в первые четыре дня нового года турпоток в Приэльбрусье вырос на 50 процентов, но из-за неблагоприятных погодных условий в период с 5 по 8 января он резко сократился. Потому число туристов там составило 57,9 тысячи, что всего на четыре процента больше, чем год назад.Власти Кабардино-Балкарии поставили задачу до 2025 года довести турпоток в регион до 2 миллионов туристов в год.

https://ria.ru/20221228/politsiya-1841927149.html

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, приэльбрусье, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)