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МО Белоруссии рассказало, как проходит слаживание совместной группировки - РИА Новости, 12.01.2023
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МО Белоруссии рассказало, как проходит слаживание совместной группировки
МО Белоруссии рассказало, как проходит слаживание совместной группировки - РИА Новости, 12.01.2023
МО Белоруссии рассказало, как проходит слаживание совместной группировки
Министерство обороны Белоруссии сообщило об успешном выполнении одним из армейских подразделений поставленных задач в рамках слаживания белорусской и российской РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:25
2023-01-12T15:25
безопасность
белоруссия
россия
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило об успешном выполнении одним из армейских подразделений поставленных задач в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск. "Одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнило поставленные задачи в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского оборонного ведомства в четверг. После выполнения задач подразделение вернулось в пункт постоянной дислокации. Как информировало минобороны Белоруссии ранее, в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершило марш в назначенный район. После прибытия подразделению предстояло выполнить ряд учебно-боевых задач. Мероприятия проводятся под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. На прошлой неделе минобороны Белоруссии сообщило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается поэтапное наращивание региональной группировки войск Белоруссии и Российской Федерации. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Осенью сообщалось, что в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
https://ria.ru/20230112/rovno-1844373460.html
https://ria.ru/20230106/gruppirovka-1843254181.html
https://ria.ru/20230105/ucheniya-1843164122.html
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безопасность, белоруссия, россия
Безопасность, Белоруссия, Россия
15:25 12.01.2023
 
МО Белоруссии рассказало, как проходит слаживание совместной группировки

Минобороны Белоруссии заявило об успешном слаживании подразделения совместной группировки

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьПрибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, в Белоруссию
Прибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Прибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, в Белоруссию. Архивное фото
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило об успешном выполнении одним из армейских подразделений поставленных задач в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск.
"Одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнило поставленные задачи в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского оборонного ведомства в четверг. После выполнения задач подразделение вернулось в пункт постоянной дислокации.
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Как информировало минобороны Белоруссии ранее, в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершило марш в назначенный район. После прибытия подразделению предстояло выполнить ряд учебно-боевых задач. Мероприятия проводятся под руководством командующего войсками Западного оперативного командования.
На прошлой неделе минобороны Белоруссии сообщило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается поэтапное наращивание региональной группировки войск Белоруссии и Российской Федерации. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ.
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Осенью сообщалось, что в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
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