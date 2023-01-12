https://ria.ru/20230112/gruppirovka-1844415718.html

МО Белоруссии рассказало, как проходит слаживание совместной группировки

МО Белоруссии рассказало, как проходит слаживание совместной группировки - РИА Новости, 12.01.2023

МО Белоруссии рассказало, как проходит слаживание совместной группировки

Министерство обороны Белоруссии сообщило об успешном выполнении одним из армейских подразделений поставленных задач в рамках слаживания белорусской и российской РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:25

2023-01-12T15:25

2023-01-12T15:25

безопасность

белоруссия

россия

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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило об успешном выполнении одним из армейских подразделений поставленных задач в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск. "Одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнило поставленные задачи в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского оборонного ведомства в четверг. После выполнения задач подразделение вернулось в пункт постоянной дислокации. Как информировало минобороны Белоруссии ранее, в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершило марш в назначенный район. После прибытия подразделению предстояло выполнить ряд учебно-боевых задач. Мероприятия проводятся под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. На прошлой неделе минобороны Белоруссии сообщило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается поэтапное наращивание региональной группировки войск Белоруссии и Российской Федерации. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Осенью сообщалось, что в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20230112/rovno-1844373460.html

https://ria.ru/20230106/gruppirovka-1843254181.html

https://ria.ru/20230105/ucheniya-1843164122.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, россия