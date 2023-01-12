https://ria.ru/20230112/gazifikatsiya-1844403494.html

Медведев призвал распространить программу газификации на новые регионы

Медведев призвал распространить программу газификации на новые регионы - РИА Новости, 12.01.2023

Медведев призвал распространить программу газификации на новые регионы

Основные задачи программы газификации выполнены, требуется распространить ее действие на новые регионы РФ, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:46

2023-01-12T14:46

2023-01-12T14:55

дмитрий медведев

экономика

общество

единая россия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837027540_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_b809446254b3e3be69b76bc5d6b98adf.jpg

ГАТЧИНА (Ленинградская область), 12 янв - РИА Новости. Основные задачи программы газификации выполнены, требуется распространить ее действие на новые регионы РФ, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что рост темпа строительства газовой инфраструктуры и объемов исполненных работ по итогам 2022 года был практически в три раза выше, чем в 2021 году."Конечно, требуется распространить действие программы на новые регионы в составе Российской Федерации. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей, которые снова стали гражданами нашей страны. Такая работа там вообще не велась, и ее нужно начать как можно скорее, но естественно, как только позволят обстоятельства",- сказал он.

https://ria.ru/20221212/gazifikatsiya-1837988785.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, экономика, общество, единая россия, россия