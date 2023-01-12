https://ria.ru/20230112/gazifikatsiya-1844403494.html
Медведев призвал распространить программу газификации на новые регионы
Медведев призвал распространить программу газификации на новые регионы - РИА Новости, 12.01.2023
Медведев призвал распространить программу газификации на новые регионы
Основные задачи программы газификации выполнены, требуется распространить ее действие на новые регионы РФ, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:46
2023-01-12T14:46
2023-01-12T14:55
дмитрий медведев
экономика
общество
единая россия
россия
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 12 янв - РИА Новости. Основные задачи программы газификации выполнены, требуется распространить ее действие на новые регионы РФ, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что рост темпа строительства газовой инфраструктуры и объемов исполненных работ по итогам 2022 года был практически в три раза выше, чем в 2021 году."Конечно, требуется распространить действие программы на новые регионы в составе Российской Федерации. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей, которые снова стали гражданами нашей страны. Такая работа там вообще не велась, и ее нужно начать как можно скорее, но естественно, как только позволят обстоятельства",- сказал он.
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дмитрий медведев, экономика, общество, единая россия, россия
Дмитрий Медведев, Экономика, Общество, Единая Россия, Россия
14:46 12.01.2023 (обновлено: 14:55 12.01.2023)
Медведев призвал распространить программу газификации на новые регионы
Медведев призвал распространить действие программы газификации на новые регионы
ГАТЧИНА (Ленинградская область), 12 янв - РИА Новости. Основные задачи программы газификации выполнены, требуется распространить ее действие на новые регионы РФ, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.
"В 2022 году, несмотря на все неблагоприятные факторы, которые были, ее реализация шла достаточно успешно. Считаю, что основные поставленные задачи в целом выполнены", - сказал он на совещании по реализации в регионах программы социальной догазификации.
Медведев отметил, что рост темпа строительства газовой инфраструктуры и объемов исполненных работ по итогам 2022 года был практически в три раза выше, чем в 2021 году.
"Конечно, требуется распространить действие программы на новые регионы в составе Российской Федерации. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей, которые снова стали гражданами нашей страны. Такая работа там вообще не велась, и ее нужно начать как можно скорее, но естественно, как только позволят обстоятельства",- сказал он.