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В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим до кладбища - РИА Новости, 12.01.2023
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В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим до кладбища
В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим до кладбища - РИА Новости, 12.01.2023
В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим до кладбища
Четыре человека пострадали в Омске в ДТП с участием автобуса, следовавшего в направлении кладбища, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:07
2023-01-12T14:07
происшествия
авто
омск
омская область
дтп
россия
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ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали в Омске в ДТП с участием автобуса, следовавшего в направлении кладбища, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции. Авария произошла около 13.20 (10.20 мск) в районе остановки "Парк Победы", неподалеку от Ленинградского моста. Полицейские установили, что 29-летний водитель Lada Priora не справился с управлением на Ленинградском проспекте и на встречной полосе врезался в автобус ПАЗ и в "Газель", которая тоже выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем ГАЗ. "В результате ДТП водитель Lada и его пассажир, мужчина 1998 года рождения, а также два пассажира автобуса, мужчины 1940 и 1964 годов рождения, доставлены в медицинское учреждение. В момент ДТП автобус двигался по маршруту №17 "Ж/д вокзал – Новокировское кладбище" с 15 пассажирами", - пояснили в пресс-службе. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Ход проверки причин случившегося находится на контроле прокуратуры Омской области.
https://ria.ru/20230112/dtp-1844387412.html
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происшествия, авто, омск, омская область, дтп, россия
Происшествия, Авто, Омск, Омская область, ДТП, Россия
14:07 12.01.2023
 
В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим до кладбища

В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим до Новокировского кладбища

© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской областиНа месте ДТП с автобусом в Омске
На месте ДТП с автобусом в Омске - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской области
На месте ДТП с автобусом в Омске
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ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали в Омске в ДТП с участием автобуса, следовавшего в направлении кладбища, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Авария произошла около 13.20 (10.20 мск) в районе остановки "Парк Победы", неподалеку от Ленинградского моста. Полицейские установили, что 29-летний водитель Lada Priora не справился с управлением на Ленинградском проспекте и на встречной полосе врезался в автобус ПАЗ и в "Газель", которая тоже выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем ГАЗ.
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"В результате ДТП водитель Lada и его пассажир, мужчина 1998 года рождения, а также два пассажира автобуса, мужчины 1940 и 1964 годов рождения, доставлены в медицинское учреждение. В момент ДТП автобус двигался по маршруту №17 "Ж/д вокзал – Новокировское кладбище" с 15 пассажирами", - пояснили в пресс-службе.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Ход проверки причин случившегося находится на контроле прокуратуры Омской области.
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