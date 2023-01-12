https://ria.ru/20230112/dtp-1844390958.html

В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим до кладбища

В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим до кладбища - РИА Новости, 12.01.2023

В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим до кладбища

Четыре человека пострадали в Омске в ДТП с участием автобуса, следовавшего в направлении кладбища, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:07

2023-01-12T14:07

2023-01-12T14:07

происшествия

авто

омск

омская область

дтп

россия

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ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали в Омске в ДТП с участием автобуса, следовавшего в направлении кладбища, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции. Авария произошла около 13.20 (10.20 мск) в районе остановки "Парк Победы", неподалеку от Ленинградского моста. Полицейские установили, что 29-летний водитель Lada Priora не справился с управлением на Ленинградском проспекте и на встречной полосе врезался в автобус ПАЗ и в "Газель", которая тоже выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем ГАЗ. "В результате ДТП водитель Lada и его пассажир, мужчина 1998 года рождения, а также два пассажира автобуса, мужчины 1940 и 1964 годов рождения, доставлены в медицинское учреждение. В момент ДТП автобус двигался по маршруту №17 "Ж/д вокзал – Новокировское кладбище" с 15 пассажирами", - пояснили в пресс-службе. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Ход проверки причин случившегося находится на контроле прокуратуры Омской области.

https://ria.ru/20230112/dtp-1844387412.html

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