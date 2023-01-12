https://ria.ru/20230112/bilayn-1844128469.html

"ВымпелКом" планирует начать эксплуатацию сетевых решений от N3COM

"ВымпелКом" планирует начать эксплуатацию сетевых решений от N3COM - РИА Новости, 12.01.2023

"ВымпелКом" планирует начать эксплуатацию сетевых решений от N3COM

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) планирует начать коммерческую эксплуатацию решений российского производителя сетевого телеком-оборудования N3COM, сообщил... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:00

2023-01-12T10:00

2023-01-12T10:00

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) планирует начать коммерческую эксплуатацию решений российского производителя сетевого телеком-оборудования N3COM, сообщил оператор.N3COM провела в Санкт-Петербурге совместные с "ВымпелКомом" испытания своих решений для транспортной сети с участием экспертов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича.Первый этап испытаний включал комплексное тестирование протоколов, сервисов и механизмов резервирования в лаборатории. Затем проводились испытания на коммерческой сети для подтверждения KPI клиентских сервисов на высоконагруженных участках и интеграции с системами оператора. Тестирование осуществлялось на сегментах сети уровня доступа для подключения конечных клиентов и транзитных узлов. В процессе проведения испытаний проводилась доработка программного обеспечения и аппаратных возможностей по требованию заказчика, отмечается в сообщении."Мы довольны результатами тестирования: решение показало себя максимально приближенным к тем топологиям и технологиям, которые у нас используются, а высоконагруженные участки сети подтвердили KPI тестируемых решений. Теперь мы можем с уверенностью констатировать, что использование данного оборудования позволит решить наши текущие задачи по модернизации транспортной инфраструктуры. В дальнейшем мы продолжим тестирование новых решений, предназначенных для замещения продукции вендоров, которые покинули российский рынок", - приводятся в сообщении слова технического директора Западного региона "ВымпелКома" Евгения Василевича.

https://ria.ru/20221227/reyting-1841455138.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, билайн, импортозамещение