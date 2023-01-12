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"ВымпелКом" планирует начать эксплуатацию сетевых решений от N3COM - РИА Новости, 12.01.2023
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"ВымпелКом" планирует начать эксплуатацию сетевых решений от N3COM
"ВымпелКом" планирует начать эксплуатацию сетевых решений от N3COM - РИА Новости, 12.01.2023
"ВымпелКом" планирует начать эксплуатацию сетевых решений от N3COM
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) планирует начать коммерческую эксплуатацию решений российского производителя сетевого телеком-оборудования N3COM, сообщил... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:00
2023-01-12T10:00
новости компаний - экономика
билайн
импортозамещение
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) планирует начать коммерческую эксплуатацию решений российского производителя сетевого телеком-оборудования N3COM, сообщил оператор.N3COM провела в Санкт-Петербурге совместные с "ВымпелКомом" испытания своих решений для транспортной сети с участием экспертов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича.Первый этап испытаний включал комплексное тестирование протоколов, сервисов и механизмов резервирования в лаборатории. Затем проводились испытания на коммерческой сети для подтверждения KPI клиентских сервисов на высоконагруженных участках и интеграции с системами оператора. Тестирование осуществлялось на сегментах сети уровня доступа для подключения конечных клиентов и транзитных узлов. В процессе проведения испытаний проводилась доработка программного обеспечения и аппаратных возможностей по требованию заказчика, отмечается в сообщении."Мы довольны результатами тестирования: решение показало себя максимально приближенным к тем топологиям и технологиям, которые у нас используются, а высоконагруженные участки сети подтвердили KPI тестируемых решений. Теперь мы можем с уверенностью констатировать, что использование данного оборудования позволит решить наши текущие задачи по модернизации транспортной инфраструктуры. В дальнейшем мы продолжим тестирование новых решений, предназначенных для замещения продукции вендоров, которые покинули российский рынок", - приводятся в сообщении слова технического директора Западного региона "ВымпелКома" Евгения Василевича.
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новости компаний - экономика, билайн, импортозамещение
Новости компаний - Экономика, Билайн, Импортозамещение
10:00 12.01.2023
 

"ВымпелКом" планирует начать эксплуатацию сетевых решений от N3COM

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) планирует начать коммерческую эксплуатацию решений российского производителя сетевого телеком-оборудования N3COM, сообщил оператор.
N3COM провела в Санкт-Петербурге совместные с "ВымпелКомом" испытания своих решений для транспортной сети с участием экспертов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича.
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Первый этап испытаний включал комплексное тестирование протоколов, сервисов и механизмов резервирования в лаборатории. Затем проводились испытания на коммерческой сети для подтверждения KPI клиентских сервисов на высоконагруженных участках и интеграции с системами оператора. Тестирование осуществлялось на сегментах сети уровня доступа для подключения конечных клиентов и транзитных узлов. В процессе проведения испытаний проводилась доработка программного обеспечения и аппаратных возможностей по требованию заказчика, отмечается в сообщении.
"Мы довольны результатами тестирования: решение показало себя максимально приближенным к тем топологиям и технологиям, которые у нас используются, а высоконагруженные участки сети подтвердили KPI тестируемых решений. Теперь мы можем с уверенностью констатировать, что использование данного оборудования позволит решить наши текущие задачи по модернизации транспортной инфраструктуры. В дальнейшем мы продолжим тестирование новых решений, предназначенных для замещения продукции вендоров, которые покинули российский рынок", - приводятся в сообщении слова технического директора Западного региона "ВымпелКома" Евгения Василевича.
 
Новости компаний - ЭкономикаБилайнИмпортозамещение
 
 
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