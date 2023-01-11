https://ria.ru/20230111/ukraina-1844048323.html

В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 11.01.2023

В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В Сумской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в среду в компании "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:22

2023-01-11T10:22

2023-01-11T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

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сумская область

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Сумской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в среду в компании "Сумыоблэнерго". "По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в городе Сумы и области дополнительно к графикам почасовых отключений (электроэнергии - ред.) введены аварийные ограничения", - говорится в сообщении на сайте компании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230110/elektrichestvo-1843852405.html

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украина

сумы

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Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, сумская область, украина, сумы, вооруженные силы рф