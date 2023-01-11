Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844048323.html
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 11.01.2023
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Сумской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в среду в компании "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:22
2023-01-11T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
сумская область
украина
сумы
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26925/74/269257466_0:189:3001:1877_1920x0_80_0_0_9242d8d83198be5b1d2893af45c28b28.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Сумской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в среду в компании "Сумыоблэнерго". "По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в городе Сумы и области дополнительно к графикам почасовых отключений (электроэнергии - ред.) введены аварийные ограничения", - говорится в сообщении на сайте компании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230110/elektrichestvo-1843852405.html
сумская область
украина
сумы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26925/74/269257466_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_314291e95f6380f617eabfd8fb38e4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, сумская область, украина, сумы, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Сумская область, Украина, Сумы, Вооруженные силы РФ
10:22 11.01.2023 (обновлено: 10:24 11.01.2023)
 
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

"Сумыоблэнерго": в Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПроведение высотных монтажных работ
Проведение высотных монтажных работ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Проведение высотных монтажных работ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Сумской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в среду в компании "Сумыоблэнерго".
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в городе Сумы и области дополнительно к графикам почасовых отключений (электроэнергии - ред.) введены аварийные ограничения", - говорится в сообщении на сайте компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 12:03
Во многих областях Украины ввели аварийные отключения электричества
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСумская областьУкраинаСумыВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала