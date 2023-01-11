https://ria.ru/20230111/ukraina-1844048323.html
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 11.01.2023
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Сумской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в среду в компании "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:22
2023-01-11T10:22
2023-01-11T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
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сумская область
украина
сумы
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Сумской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в среду в компании "Сумыоблэнерго". "По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в городе Сумы и области дополнительно к графикам почасовых отключений (электроэнергии - ред.) введены аварийные ограничения", - говорится в сообщении на сайте компании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230110/elektrichestvo-1843852405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, сумская область, украина, сумы, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Сумская область, Украина, Сумы, Вооруженные силы РФ
10:22 11.01.2023 (обновлено: 10:24 11.01.2023)
В Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
"Сумыоблэнерго": в Сумской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии