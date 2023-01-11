https://ria.ru/20230111/uklonisty-1844162369.html

СБУ заявила о блокировке новых каналов переправки уклонистов за границу

СБУ заявила о блокировке новых каналов переправки уклонистов за границу - РИА Новости, 11.01.2023

СБУ заявила о блокировке новых каналов переправки уклонистов за границу

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заблокировала девять новых каналов по переправке уклонистов за границу. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:55

2023-01-11T15:55

2023-01-11T15:55

в мире

украина

владимир зеленский

одесская область

служба безопасности украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заблокировала девять новых каналов по переправке уклонистов за границу. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "СБУ заблокировала новые каналы побега уклонистов за границу на западе и юге Украины. В результате спецопераций в трех регионах Украины задержаны 9 организаторов нелегальных "трафиков". За деньги они обещали своим клиентам беспрепятственный выезд в Евросоюз на основании поддельных документов или "в обход" контрольно-пропускных пунктов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным СБУ, стоимость указанных услуг составляла от 1,5 до 3 тысяч долларов, всего удалось предотвратить бегство более сотни человек. Дела квалифицируются по статье 358 "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"; статье 332 "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". На данный момент продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Ранее в среду МВД Украины сообщало о ликвидации в Одесской области канала по незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста.

https://ria.ru/20230110/uklonisty-1843930123.html

https://ria.ru/20230109/uklonisty-1843718797.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, одесская область, служба безопасности украины, верховная рада украины