СБУ заявила о блокировке новых каналов переправки уклонистов за границу
СБУ заявила о блокировке девяти новых каналов по переправке уклонистов за границу
© Фото : СБУПроверка СБУ
© Фото : СБУ
Проверка СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заблокировала девять новых каналов по переправке уклонистов за границу.
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"СБУ заблокировала новые каналы побега уклонистов за границу на западе и юге Украины. В результате спецопераций в трех регионах Украины задержаны 9 организаторов нелегальных "трафиков". За деньги они обещали своим клиентам беспрепятственный выезд в Евросоюз на основании поддельных документов или "в обход" контрольно-пропускных пунктов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным СБУ, стоимость указанных услуг составляла от 1,5 до 3 тысяч долларов, всего удалось предотвратить бегство более сотни человек.
Дела квалифицируются по статье 358 "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"; статье 332 "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". На данный момент продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Ранее в среду МВД Украины сообщало о ликвидации в Одесской области канала по незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста.